2014年股市情势成形 赶搭最后一波多头行情需格外审慎

撰稿 Mike Dolan

路透伦敦12月11日 - 虽然酒吧仍在供酒，不过最后点单时间可能已经快到了。

就像祭典节庆上的狂欢游客，今年在发达国家股市赚进高达30%收益的投资人，可能忍不住想再享受最后一口胜利的美酒。但是从新年度的种种预测看来，现在可能最好让头脑清醒一下。

只有极少数人真的认为股市已经过热，即使明年展望确实存在这个疑问。真要说的话，泡沬是在债市，而且目前是靠着央行料将维持近零利率的协助支撑。

但无论你怎么看美联储或英国央行的政策前景，美国或英国股市的狂欢行情或许都要开始步入尾声了。

“风险资产行情终点进入倒数计时了，”巴克莱全球研究主管LarryKantor本周在报告中写道，他预期利润率将触顶回落，股票相对债券的投资价值将下滑。

贝莱德策略师EwenCameron-Watt认为还有能够从股票及较高收益证券搾出残余获利的机会。但他也警告，“当水果开始挤不出汁的时候，投资人应该准备好将之丢弃。”

荷银私人银行表示，目前整体上仍选择超配股票。但投资长DidierDuret也指出“多项条件支持分散投资组合，以降低风险。”

当然，最大的讽刺在于，这些教人提高警觉的警告纷纷出炉之际，偏偏正是美国及英国经济复苏终于扩大的时候。

但是过去四年来，英美股市已经提前反映国内外经济成长因素。美国标准普尔500指数.SPX已经从2009年低点上涨到近三倍水准。英国富时100指数.FTSE也上涨到近两倍水准。

结果就是，如果以预估市盈率(本益比)与历史平均水准相比，多数欧美股市再也称不上便宜了。

不过欧美股市也还不到贵得离谱。从明晟MSCI的各国指数比较图表可以看出，除了日本及部分欧元区国家之外，多数发达国家市场的预估市盈率目前高于10年平均水准，但远低于10年高位。

一些泡沬忧心论调是根据诺贝尔奖得主RobertShiller的评估模型，若根据Shiller的10年通胀调整市盈率计算方式，则标普500指数市盈率比1950年以来的平均值高出25-30%。但是先别紧张，目前仍然低于2008年金融危机前的水准，更比不上2000年网路泡沬时市盈率高于40的水准。

而多头人士亦举出理由反驳Shiller的市盈率指标，他们强调，这项指标并未考量到企业手上囤积的约2万亿(兆)美元现金对股价的强力支撑--支撑方式包括扩大回购股票、展开并购或恢复先前压抑的资本支出。

各国股市估值对照图表 link.reuters.com/hus35v

Shiller 标普500市盈率走势图 link.reuters.com/hus35v

主要地区股市风险溢价走势对照图 link.reuters.com/mum95s

美国股市风险溢价走势图 link.reuters.com/kuf64s

**“博傻”**

如果估值是靠不住的，那我们的担心来自何处？

一年前很多人鼓吹长期投资组合出现“大转向”，从类似泡沫的债券向不招人喜欢的股市转移，而现在，股市风险溢价(ERP)可能是个更好的衡量指标。

主要地区股市风险溢价走势对照图 link.reuters.com/mum95s

股市风险溢价(ERP)是用预估盈利收益率减去10年期政府公债实质收益率的所得。ERP是拿其他固定收益资产与股票做比较，而不是与股市自己的历史市盈率比较。

股市估值目前看上去明显还算便宜，美国、英国和欧元区的ERP为5%或更高，且仍高于30年均值。不过，ERP在过去两年已经下降过半，目前还在继续下滑。至少美国股市已经回到2008年以前的水平。

虽然这还远高于网络泡沫时代的“零”风险溢价，但该数字下滑成为一大令人不安的因素，并让大家重新重视经济和央行风险。

“2014年初，威胁市场稳定的首要因素是美国经济回升速度超过预期，这将推动投资者预期央行将提前开始升息，从而对目前的固定收益和股票估值构成挑战，”巴克莱的Kantor称。

或许正如摩根大通资产管理公司的策略分析师StephanieFlanders所说，股市需要有“就业逐步增加”的经济复苏来保持牛市--这种情况下，工人生产率的提高可防止经济迅速出现增长过热，也可让央行保持宽松政策。

在Flanders看来，需要维持一个微妙的平衡点。她认为巧妙挑选股票和投资地区将带来回报，而且“积极型投资经理的表现机会来了”。

贝莱德的Cameron-Watt认为债市估值明显偏高，并指出诸如“低门槛”贷款等产品的回归都属于“博傻行为”，不过还没到泡沫的地步。

贝莱德还有个更惊人的发现：那些“搭上走势顺风车的投资者在卷土重来，他们押注用昨天的策略还能在明天再赚一笔。”

如果这就是市场涨势的支点所在，也许抽身离场的时候到了。(完)

(编译 蔡美珍/朱晓军；审校 白云)

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