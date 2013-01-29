全球股市年初热浪或将接受现实检验

路透伦敦1月25日 - 新年才刚开始四周,火热的全球股市就上涨了4%还多,因此已经有人在讨论,市场是不是涨得太多太快了.

换句话说,若全球股市今年每月都能重复1月的亮丽表现,那么全年涨幅将超过50%.

这在技术上不是没有可能,但鉴于经济依然不振且企业盈利情况不佳,这种涨幅的实现概率很低,虽然全球出现了周期性回升的种种迹象.

过去25年间,MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS从未有过超过32%的年涨幅.

那么,现在是到了停下来歇口气,或者直接进行修正的时候了吗?

投资者新燃起的风险偏好,激起了他们对包括从欧元区主权债、新兴市场债券到股票等所有资产的兴趣,甚至使他们对小盘股的青睐超过了大型绩优股.

衡量投资者忧虑程度的波动率指标均继续下降,创下五年或六年来的最低.

但近期的这股热情给政策制定者们带来不安--他们中很多人曾为激起这种"动物精神"而努力过很久,但现在却担心,在央行廉价货币推动下表现活跃的金融领域,似乎与沉闷的实体经济出现了脱节.

"经济复苏疲弱,以及人们追求收益的方式体现出对风险的预期不足,这种局面让人担心."英国央行总裁金恩说道.

"存在自满情绪,这点非常危险."经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在世界经济论坛上表示.

国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳附和道:"我们有必要关注风险被错误评估的情况.我认为我们需要对此进行监测."

因此部分策略师认为,从很多方面来讲,现在都可能是锁定一些获利的时候.

"一方面是企业信心处于低位,一方面是许多资产市场处于或接近2007年以来最高水平,这种背离情况如此明显,可能导致近期出现一些修正,"巴克莱周五警告客户道.

欲浏览美国和欧元区经济意外指数对比图表,请点击:(link.reuters.com/muw85s)

欲浏览2013年全球资产表现的相关图表,请点击:(link.reuters.com/dub25t)

欲浏览德拉吉7月伦敦讲话以来欧洲资产表现的相关图表,请点击:(link.reuters.com/tam52t)

**市场短期弹跳**

但许多人士提醒称,不要把短期价格上升,误当成是人们在重新认真考量股价被低估且持有量偏低的股票的潜在长期回报.

对系统稳定性的忧虑已经消退,使美国、德国或英国公债等所谓安全的"核心"公债,以及瑞郎等其他规避欧元危机的资产看起来超出历史水平太多,这种情况下尤其要提防误判.过去几周,这些资产均回落.

美银美林称,现在也许有理由"暂作喘息".1月基金经理调查报告显示,基金经理六年来首次超配全球银行股.

"我们可能会在当前水平或附近进行整固,但考虑到仓位和估值状况,我认为市场没有理由大跌,"美银美林欧洲投资策略师John Bilton称.

无论你是否认为养老金和保险基金等长线投资者正从债市转回股市,随着时间推移,受股息提升股票回报的魅力正变得越来越明显.

Standard Life Investments策略师Andrew Milligan指出,虽然股市距危机前的峰值仍有一段距离,但衡量股息再投资时市场表现的英国富时100指数和标准普尔500指数总回报指标,都在去年9月触及纪录高位.

英国股市自2009年3月探底以来的累计回报率为100%,是英国公债的三倍.

"同时,如果对全球金融危机一些比较严重的负面影响正在消退的看法被更广泛接受,那么这些总回报指标或许预示着,危机后的回报环境将开始迎来更加重大的转变,"他还称.

但市场更近期的走势将如何呢?

股市1月份大涨的一个原因在于,许多潜在麻烦事件并未在新年到来后演变为现实版的噩梦.

美国预算谈判的争斗目前暂时偃旗息鼓,达成协议的截止日期被推后了.企业财报季的迄今表现不愠不火,尽管苹果股价本周因财报表现遭遇挫折.欧洲主权债现在看来也构不成大灾难.买家已经蜂拥回到西班牙市场,甚至是此前接受援助的爱尔兰和葡萄牙市场.

中国经济数据证实该国正在稳健反弹.根据摩根大通进行的全球企业调查,第一季工业产出料可实现约3%的年化增长.

**展望未来走势**

那么有那些方面可能会出岔子呢?看看政经日程表,需要关注下个月的意大利大选.不过,鉴于意大利债市今年迄今都表现不错,暗示投资者对最有可能产生的结果还是感到一些安心的.

市场所面对的最大阻碍恐怕来源于本身预期已经过高.在经济数据普遍表现良好的情况下,花旗编纂的美国经济意外指数(用于衡量数据偏离预估的程度)本周还滑入负值区域,为去年夏季以来的首次.

许多人认为,该指数更多是在反映预期上升的程度,而非实质经济复苏面临任何威胁.预期上升通常已体现在市场价格中.

虽说欧元区确实出现逆转,表明此前整体的悲观情绪有些过头,但正面"利好"的刺激还是很重要,即使会有长期战略买盘来遏制任何价格回落.

企业第四季财报伊始也反映出一些情况.已经有约25%的标普500指数成份公司发布业绩报告,其中68%好于预期,超过之前四个季度65%的均值.

按理说获利增幅预期不及3%时,市场是很难乐观起来的.但目前预估仍然是2013年整体有望实现双位数的增长率.即便这个预估太过想当然,至少还可以希望增长接近于零的2012年第三季已经是周期底部.(完)

(编译 隋芬/许娜/高琦; 审校 程琳)

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