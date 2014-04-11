全球食糖实货需求低迷 能否复苏还看中国

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
* 巴西压榨厂把更多甘蔗制成乙醇--交易商
* 印度国内价格过高，无法刺激出口
* 泰国甘蔗压榨接近尾声，压榨量逼近1.04亿吨
路透伦敦4月10日 -交易商称，面临供应严重过剩压力的全球食糖需求不太可能回升，除非价格大跌至足以吸引中国等主要进口国的买兴。
他们指出，来自巴西中南部的4月交割原糖报价较洲际交易所(ICE)5月期约周四价格低9-10点，表明在巴西甘蔗收割季刚刚拉开帷幕之际，全球需求低迷。
巴西压榨厂正将越来越多的甘蔗制成乙醇而非食糖，因雷亚尔走强促使他们在国内市场出售乙醇，而非出口以美元计价的食糖。
“人们很难卖出现货糖，”一名资深的西方交易消息人士称，“食糖供应依然过剩，由于巴西天气干燥，压榨厂的压榨速度快于此前预期。”
交易商认为，糖价需跌至每磅15-16美分，才能吸引新的中国配额外买需。
“短期来看，似乎不可能出现新的中国买需，”一名交易商称，“人们期望糖价若跌至16美分，中国买需能够回升。”
交易商指出，虽然印度近期出台了一系列原糖生产激励措施，但本周国内糖价仍过高而无法达成可行的原糖出口价格。印度是全球第二大产糖国，仅次于巴西。
印度原糖近期都销往了伊朗和孟加拉国，而这两个国家都是巴西原糖的传统进口国。
全球第二大食糖出口国--泰国的甘蔗压榨接近尾声，交易商估计目前为止的压榨量约达1.02亿吨，预计最终压榨量接近1.04亿吨。(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰)
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