全球糖供应短缺状况料在2017/18年度结束

美元因加息前景升至一个月高位 英镑下跌
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透纽约5月10日 - 周三纽约“糖周”会议期间，行业专家表示，全球糖供应短缺状况料在即将到来的作物年度结束，不过对于是否将出现供应过剩的预期仍看法不一。供应不足在去年推动糖价大涨。
Datagro Consulting Ltd总裁Plinio Nastari在一次行业会议期间表示，2017/18作物年度，全球糖市场供应有望达到供需比较均衡。
Datagro预计，10月1日起的该作物年度糖供应略缺20万吨。当前年度缺口料高达785万吨。
其他人预计会有少量过剩，苏克敦(Sucden)的调研主管Emmanuel Jayet称，该机构仍认为2017/18年度全球糖供应将过剩300万吨，尽管年内迄今的价格大跌让原糖期货价格跌去约五分之一至每磅不到0.16美元。
Datagro非正式调查显示，此次会议上受访的业内人士中预计出现供应过剩的人略超一半。
Nastari在会议间隙表示，全球需求增长速度明年也将减缓，因亚洲需求增令人失望，且消费方式发生改变。(完)
(编译 李爽 审校 高琦)
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息路径。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。