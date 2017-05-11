全球糖供应短缺状况料在2017/18年度结束

路透纽约5月10日 - 周三纽约“糖周”会议期间，行业专家表示，全球糖供应短缺状况料在即将到来的作物年度结束，不过对于是否将出现供应过剩的预期仍看法不一。供应不足在去年推动糖价大涨。

Datagro Consulting Ltd总裁Plinio Nastari在一次行业会议期间表示，2017/18作物年度，全球糖市场供应有望达到供需比较均衡。

Datagro预计，10月1日起的该作物年度糖供应略缺20万吨。当前年度缺口料高达785万吨。

其他人预计会有少量过剩，苏克敦(Sucden)的调研主管Emmanuel Jayet称，该机构仍认为2017/18年度全球糖供应将过剩300万吨，尽管年内迄今的价格大跌让原糖期货价格跌去约五分之一至每磅不到0.16美元。

Datagro非正式调查显示，此次会议上受访的业内人士中预计出现供应过剩的人略超一半。

Nastari在会议间隙表示，全球需求增长速度明年也将减缓，因亚洲需求增令人失望，且消费方式发生改变。(完)