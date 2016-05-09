版本:
中国
货币新闻 | 2016年 5月 9日 星期一 22:04 BJT

标题新闻：预计全球糖市场2015/16作物年度供应短缺649万吨，2016/17年度短缺609万吨-Datagro

Datagro为巴西咨询公司

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐