全球反腐峰会在伦敦召开 会议承诺共同打击腐败相关洗钱活动

路透伦敦5月12日 （记者 David Brunnstrom/Estelle Shirbon） - 周四在伦敦参加全球反腐峰会的国家承诺，针对公司所有权设立公共登记薄，以共同打击全球腐败赃款相关洗钱活动。

英国首相卡梅伦主持峰会并宣布上述措施；但批评者称，除非终结避税天堂的保密性，这些登记薄可能不会产生有意义的影响。许多避税天堂最终归属英国控制。

媒体曝光卡梅伦在峰会前称尼日利亚和阿富汗“极其腐败”；但卡梅伦之后称，这两个国家的领导人正在打击腐败问题。尼日利亚和阿富汗也参加了这次峰会。

美国国务卿克里在峰会全体会议上称，他对全球腐败问题的“普遍”程度感到震惊。

“腐败在许多方面助长恐怖主义，且我们今天看到的全球的极端主义在很大程度上是源于人们认为体制遭到操纵而产生的极端愤怒。”克里说道。

“我们看到这种愤怒在全球以多种不同形式显露出来，包括在我们国家。”他说道，暗指特朗普和桑德斯在美国大选初选阶段出人意外的强劲表现。

英国、法国、荷兰、尼日利亚和阿富汗承诺推出公司真实所有权的公共登记薄，而澳大利亚、新西兰、约旦、印尼、爱尔兰和格鲁吉亚宣布了朝向类似安排的初步举措。

参加峰会的国家发布公报，承诺打击体育运动中的兴奋剂和赛事操纵问题，以及逃税和贿赂等一系列问题。（完）