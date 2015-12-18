2016年全球气温或达纪录高位--英国气象局

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦12月17日 - 英国气象局周四称，2016年全球气温或与2015年相仿甚至更高，可能达到纪录高位。
英国气象局表示，2016年全球平均气温料比长期（1961-1990年）均值14摄氏度高出0.72-0.96摄氏度。
“这意味着，到2016年底，我们将看到全球气温连续三年达到或接近纪录高位。”英国气象局长期预测部门的负责人史凯菲（Adam Scaife）在声明中称。
英国气象局指出，人类活动以及厄尔尼诺现象，一并推动气温上升。
“预测以影响全球气候的关键因素为基础，但不包括偶然事件，比如可能产生降温效果的大规模火山喷发等。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。