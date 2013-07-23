《环球企业家》专稿：搅局者“余额宝”

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能构建理财产品平台，支付宝账户会更有吸引力文|《环球企业家》记者 贺颖彦阿里巴巴再一次成为金融界的主角，在以支付宝侵蚀银行支付功能，以阿里金融进军贷款市场之后，它再以一项新产品，余额宝开始进军投资理财市场。

就在端午节后的6月13日，阿里金融新产品“余额宝”正式上线，通过在支付宝系统内置基金支付系统，支持支付宝用户将沉淀资金直接购买货币市场基金，迅速吸引了金融市场目光。

据阿里金融合作方天弘基金内部人士透露，截至6月21日，上线6天，余额宝用户实际已经超过150万户，而总资金规模也已经超过10亿元。同样在6月21日，阿里巴巴董事局主席马云接受《人民日报》访问，明确认为“金融业需要搅局者，更需要那些外行的人来领导变革”。而余额宝，是阿里巴巴搅局金融业的又一步。

余额宝在吸引众多金融业界关注的同时，也不可避免的遇到质疑。在证监会明确表态“余额宝产品部分违规，已要求限期整改”之后，更加被外界议论纷纷，阿里巴巴在力求颠覆金融规则的时候，真的懂了金融吗？

拥有澎湃活力的互联网公司，如何与严谨细致的金融规则融合？

余额宝出世

阿里巴巴进军公募基金销售并非新鲜事，在2012年公募基金第三方销售支付牌照发放时，阿里巴巴即是第一批牌照获得者。亦有多家基金公司通过在天猫开设销售店的形式销售基金。

但余额宝的推出，还是让大部分金融业人士“大吃一惊”。

与阿里巴巴作为平台，由基金公司销售自身产品的形式不同，余额宝产品直接在支付宝账户中内嵌了基金支付系统。用户只需要将支付宝账户中的沉淀资金直接转入余额宝，即自动完成了天弘基金旗下增利宝货币市场基金的购买。

这是一小小的流程上的创新，却让公募基金销售的网络体验大进一步。

目前，余额宝尚只能投资天弘基金旗下一支货币市场基金。货币市场基金是一种投资银行存款、银行票据、高等级债券等流动性较好、风险较低、收益也较为稳定的公募基金。

在上述投资市场，投资采取“T+1”制度，即当天投资隔天才能卖出。但通过由基金垫付流动性资金，余额宝实现了随时投资、随时取款的功能。

正是因为货币基金的上述特性，才使得余额宝从一开始就被拿来与活期存款相比较，并被解读为“利息超过活期存款十倍以上”。

但这一说法明显不符合实际。支付宝公关总监陈亮亦表示，“余额宝并非发放利息，而是投资带来的收益。其实质与市场上现有的理财产品没有差别”。

但对于大部分公众来说，余额宝无疑提供了一个非常便捷的理财方式。

目前，支付宝年度交易额超过万亿，日平均交易为300亿元。若沉淀期平均达到七天则沉淀资金总量达到千亿以上，相比5700亿的公募货币基金市场，其总体规模已经达到非常大的程度，足够对市场产生冲 击。

对于公募基金来说，阿里巴巴亦提供了一个非常有利的营销渠道。根据天弘基金内部人士透露，与其竞争的还有多家公募基金，只不过天弘“以比较优惠的条件”获得了首家上线的机会。未来，应当有更多的公司加入到余额宝的销售中来。

金融规则与互联网基因

对于多数将钱转至余额宝的支付宝用户，其第一反应均是“购买了阿里巴巴出品的产品”。然而事实上，阿里巴巴并不负责资金的具体投资，其对投资决策没有掌控力。

基金支付前置的这一行为，虽然大大提升了用户体验，同时也模糊了大部分用户的认识。而这一错误认识，正反应了金融规则与互联网基因的冲突所在，或许会成为余额宝的最大隐忧。

这与银行代销理财产品类似。在中国的理财产品销售现实中，尽管在法律意义上银行并不对代销产品负有责任，但基于声誉风险考虑，目前不乏银行因为理财产品实际收益率未达预期值，不得不以自身资本补足的情况。

目前，已经有超过150万户客户购买了余额宝内置的天弘基金旗下增利宝货币基金，这一数字在传统基金渠道销售中要花去大量人力及推广成本，而对于阿里巴巴，只花费了大约一周的时间，且并无任何一位客户经理牵涉其中。

“金融产品由受过培训的专人向普通客户推介，并经过一系列规定的程序，虽然繁琐，用户体验并不好，但这样可以力求投资者对风险有足够的认识和判断。”一位公募基金渠道总监表示，“互联网公司希望减少人力成本，同时也把认购过程做得十分简单。这种简单化的行为是有一些风险的。”

支付宝亦宣布做了调整，把一些风险提示调整到更为醒目的位置。但截至目前，“甚至余额宝服务协议，天弘基金网上直销协议都不强制阅读”，一位体验过余额宝的公募基金法律顾问表示，“在基金销售中还是有很大的隐患”。

这种隐患就在于，一旦基金投资出现问题，毫无疑问大部分普通投资者将会把矛头指向阿里巴巴，而非真正的投资方。“一百五十万用户总会有些不满的投资者，减少司法成本是阿里巴巴应当注意的。”前述律师表示。

尽管货币市场基金“爆仓”的可能性较低，但在世界金融史上，不乏货币市场基金净值低于1的可能。就在阿里巴巴余额宝上线这段时间，由于银行间市场利率飙升，部分投资业绩堪忧的货币市场基金已经面临赎回，几乎所有的货币市场基金固定收益团队都不得不加班，甚至有公募基金团队不得不亏损抛出手中的债券以应对流动性问题。

广发、招商、华夏旗下货币基金均有7日年化收益率不升反降的情况出现。“爆仓或者亏损并不是远在天边的事情。”前述公募基金渠道总监表示。

“在宣传中，讲述3%至4%的历史收益但没有强制阅读风险提示，很容易造成误解。”前述律师表示，“在这类浮动收益的产品中，一般会明示投资方、代销方将会承担怎样的法律责任。而对于‘利息’、‘稳定收益’、‘预期收益’这些词汇的使用，都是极其谨慎的。这些都是为了避免可能的司法成本”。

阿里下一步

而在亏损风险之外，阿里巴巴可能还需要注意的，是如何与“务求严谨”的监管层打交道。在这些方面，阿里巴巴还稍显稚嫩。

因此，余额宝上线不足一周即被监管层明示风险，需要限期整改并不令公募基金人士意外，“互联网企业在与监管层相处上还比较稚嫩，很容易被同行和监管层‘抓到把柄’。”前述公募基金渠道总监表 示。

目前余额宝被指称的部分基金销售账户未备案，且未提交监督协议，是指天弘基金与阿里巴巴合作时支持十多家银行，但“为了怕麻烦”仅向监管层申报了三家，在被监管层发现后不得不进行补充。支付宝官方表示，“将会按照监管层指示，在限期内补充完毕，余额宝业务不会受到影响”。

对于余额宝这类创新业务，监管层不会“打压”，但经历此类事件后，亦会保持一定关注度和压力。而这些压力，可能也会促使阿里巴巴在今后开发新的合作伙伴中更为谨慎。

目前阿里巴巴余额宝产品并未向客户收取申购和赎回费用，也未以渠道佣金形式向天弘基金收取费用，但会收取一定比率的账户管理费用，其费率为年化千分之二点五。

对于阿里巴巴来说，客户将沉淀资金转出用于投资，短期来说，对支付宝并非有利，反而可能影响其从沉淀资金中获取利息。不过，若阿里巴巴能在余额宝的基础上构建多元化的理财产品市场，则其将大大加强支付宝账户的吸引力。

目前大部分用户仅仅将支付宝作为过道，但支付宝若在支付、结算、转账功能之外再做实投资功能，那么其在用户体验上的优势将会吸引更多的沉淀资金，进而为阿里巴巴进军金融业创造更大可能。“得账户者得天下”。