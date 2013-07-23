《环球企业家》专稿：搅局者“余额宝”

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
（本文由《环球企业家》 杂志授权转载，路透对其内容不负责任。）
能构建理财产品平台，支付宝账户会更有吸引力文|《环球企业家》记者 贺颖彦阿里巴巴再一次成为金融界的主角，在以支付宝侵蚀银行支付功能，以阿里金融进军贷款市场之后，它再以一项新产品，余额宝开始进军投资理财市场。
就在端午节后的6月13日，阿里金融新产品“余额宝”正式上线，通过在支付宝系统内置基金支付系统，支持支付宝用户将沉淀资金直接购买货币市场基金，迅速吸引了金融市场目光。
据阿里金融合作方天弘基金内部人士透露，截至6月21日，上线6天，余额宝用户实际已经超过150万户，而总资金规模也已经超过10亿元。同样在6月21日，阿里巴巴董事局主席马云接受《人民日报》访问，明确认为“金融业需要搅局者，更需要那些外行的人来领导变革”。而余额宝，是阿里巴巴搅局金融业的又一步。
余额宝在吸引众多金融业界关注的同时，也不可避免的遇到质疑。在证监会明确表态“余额宝产品部分违规，已要求限期整改”之后，更加被外界议论纷纷，阿里巴巴在力求颠覆金融规则的时候，真的懂了金融吗？
拥有澎湃活力的互联网公司，如何与严谨细致的金融规则融合？
余额宝出世
阿里巴巴进军公募基金销售并非新鲜事，在2012年公募基金第三方销售支付牌照发放时，阿里巴巴即是第一批牌照获得者。亦有多家基金公司通过在天猫开设销售店的形式销售基金。
但余额宝的推出，还是让大部分金融业人士“大吃一惊”。
与阿里巴巴作为平台，由基金公司销售自身产品的形式不同，余额宝产品直接在支付宝账户中内嵌了基金支付系统。用户只需要将支付宝账户中的沉淀资金直接转入余额宝，即自动完成了天弘基金旗下增利宝货币市场基金的购买。
这是一小小的流程上的创新，却让公募基金销售的网络体验大进一步。
目前，余额宝尚只能投资天弘基金旗下一支货币市场基金。货币市场基金是一种投资银行存款、银行票据、高等级债券等流动性较好、风险较低、收益也较为稳定的公募基金。
在上述投资市场，投资采取“T+1”制度，即当天投资隔天才能卖出。但通过由基金垫付流动性资金，余额宝实现了随时投资、随时取款的功能。
正是因为货币基金的上述特性，才使得余额宝从一开始就被拿来与活期存款相比较，并被解读为“利息超过活期存款十倍以上”。
但这一说法明显不符合实际。支付宝公关总监陈亮亦表示，“余额宝并非发放利息，而是投资带来的收益。其实质与市场上现有的理财产品没有差别”。
但对于大部分公众来说，余额宝无疑提供了一个非常便捷的理财方式。
目前，支付宝年度交易额超过万亿，日平均交易为300亿元。若沉淀期平均达到七天则沉淀资金总量达到千亿以上，相比5700亿的公募货币基金市场，其总体规模已经达到非常大的程度，足够对市场产生冲 击。
对于公募基金来说，阿里巴巴亦提供了一个非常有利的营销渠道。根据天弘基金内部人士透露，与其竞争的还有多家公募基金，只不过天弘“以比较优惠的条件”获得了首家上线的机会。未来，应当有更多的公司加入到余额宝的销售中来。
金融规则与互联网基因
对于多数将钱转至余额宝的支付宝用户，其第一反应均是“购买了阿里巴巴出品的产品”。然而事实上，阿里巴巴并不负责资金的具体投资，其对投资决策没有掌控力。
基金支付前置的这一行为，虽然大大提升了用户体验，同时也模糊了大部分用户的认识。而这一错误认识，正反应了金融规则与互联网基因的冲突所在，或许会成为余额宝的最大隐忧。
这与银行代销理财产品类似。在中国的理财产品销售现实中，尽管在法律意义上银行并不对代销产品负有责任，但基于声誉风险考虑，目前不乏银行因为理财产品实际收益率未达预期值，不得不以自身资本补足的情况。
目前，已经有超过150万户客户购买了余额宝内置的天弘基金旗下增利宝货币基金，这一数字在传统基金渠道销售中要花去大量人力及推广成本，而对于阿里巴巴，只花费了大约一周的时间，且并无任何一位客户经理牵涉其中。
“金融产品由受过培训的专人向普通客户推介，并经过一系列规定的程序，虽然繁琐，用户体验并不好，但这样可以力求投资者对风险有足够的认识和判断。”一位公募基金渠道总监表示，“互联网公司希望减少人力成本，同时也把认购过程做得十分简单。这种简单化的行为是有一些风险的。”
支付宝亦宣布做了调整，把一些风险提示调整到更为醒目的位置。但截至目前，“甚至余额宝服务协议，天弘基金网上直销协议都不强制阅读”，一位体验过余额宝的公募基金法律顾问表示，“在基金销售中还是有很大的隐患”。
这种隐患就在于，一旦基金投资出现问题，毫无疑问大部分普通投资者将会把矛头指向阿里巴巴，而非真正的投资方。“一百五十万用户总会有些不满的投资者，减少司法成本是阿里巴巴应当注意的。”前述律师表示。
尽管货币市场基金“爆仓”的可能性较低，但在世界金融史上，不乏货币市场基金净值低于1的可能。就在阿里巴巴余额宝上线这段时间，由于银行间市场利率飙升，部分投资业绩堪忧的货币市场基金已经面临赎回，几乎所有的货币市场基金固定收益团队都不得不加班，甚至有公募基金团队不得不亏损抛出手中的债券以应对流动性问题。
广发、招商、华夏旗下货币基金均有7日年化收益率不升反降的情况出现。“爆仓或者亏损并不是远在天边的事情。”前述公募基金渠道总监表示。
“在宣传中，讲述3%至4%的历史收益但没有强制阅读风险提示，很容易造成误解。”前述律师表示，“在这类浮动收益的产品中，一般会明示投资方、代销方将会承担怎样的法律责任。而对于‘利息’、‘稳定收益’、‘预期收益’这些词汇的使用，都是极其谨慎的。这些都是为了避免可能的司法成本”。
阿里下一步
而在亏损风险之外，阿里巴巴可能还需要注意的，是如何与“务求严谨”的监管层打交道。在这些方面，阿里巴巴还稍显稚嫩。
因此，余额宝上线不足一周即被监管层明示风险，需要限期整改并不令公募基金人士意外，“互联网企业在与监管层相处上还比较稚嫩，很容易被同行和监管层‘抓到把柄’。”前述公募基金渠道总监表 示。
目前余额宝被指称的部分基金销售账户未备案，且未提交监督协议，是指天弘基金与阿里巴巴合作时支持十多家银行，但“为了怕麻烦”仅向监管层申报了三家，在被监管层发现后不得不进行补充。支付宝官方表示，“将会按照监管层指示，在限期内补充完毕，余额宝业务不会受到影响”。
对于余额宝这类创新业务，监管层不会“打压”，但经历此类事件后，亦会保持一定关注度和压力。而这些压力，可能也会促使阿里巴巴在今后开发新的合作伙伴中更为谨慎。
目前阿里巴巴余额宝产品并未向客户收取申购和赎回费用，也未以渠道佣金形式向天弘基金收取费用，但会收取一定比率的账户管理费用，其费率为年化千分之二点五。
对于阿里巴巴来说，客户将沉淀资金转出用于投资，短期来说，对支付宝并非有利，反而可能影响其从沉淀资金中获取利息。不过，若阿里巴巴能在余额宝的基础上构建多元化的理财产品市场，则其将大大加强支付宝账户的吸引力。
目前大部分用户仅仅将支付宝作为过道，但支付宝若在支付、结算、转账功能之外再做实投资功能，那么其在用户体验上的优势将会吸引更多的沉淀资金，进而为阿里巴巴进军金融业创造更大可能。“得账户者得天下”。
对于阿里巴巴来说，尽管其并非金融机构，无法做到自己掌握投资方向及创设产品，但如果能在余额宝的基础上构建一个阿里巴巴拥有较大话语权的短期理财产品平台，并吸引到足够多的优秀投资机构的加入，无疑其将成为公募货币基金市场甚至公募基金市场“举足轻重”的玩家。（完）
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