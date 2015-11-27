明年全球锡市供应缺口料扩大至1万吨--国际锡研究协会

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦11月26日 - 国际锡研究协会(ITRI)周四表示，2016年全球锡市供应缺口预计将扩大至10,000吨，因生产赶不上需求。
ITRI市场经理Peter Kettle在伦敦的一次演讲中称，今年供应缺口为6,000吨，预计到明年进一步扩大。
“过去10年，有八年锡市供应出现缺口；在不远的未来，结构性缺口很可能继续存在，”Kettle说。
虽然占锡消费一大部分的电子业焊接用锡减少，缺口依然还会出现。
ITRI的需求预估是基于对148家公司的调查得出，这些公司占全球精炼锡消费的近一半。
“我们收集到的证据显示需求萎缩，可能从2014年后半年已经开始，最近几个月进一步加快，”ITRI表示。“2015年主要的负面因素是，中国焊接行业的需求下滑。”
Kettle补充说，虽然今年消费预计下滑3.2%，但生产可能减少8%左右。
尽管锡行业整体生产减弱，ITRI预计缅甸生产继续保持活跃，该国生产弥补了市场缺口，市场曾预期缺口将扩大，使价格涨得更高。
“毫无疑问，该地区还有很大生产潜力，”Kettle说。
“我们在预测数据中假设，未来几年缅甸生产稳定在40,000吨左右。”
缅甸约占全球精炼锡产量的大约12%。ITRI预测，2015年全球锡产量为340,600吨。
今年伦敦金属交易所(LME)指标期锡价格已经下跌约23%，至约每吨15,000美元，受其他工业金属价格下跌拖累，因市场担忧金属消费大国中国需求减弱。
ITRI市场分析师Tom Mulqueen表示，LME期锡价格已经跌到该行业的平均生产成本附近，由于美元走强，行业生产成本较今年稍早下跌了1,000美元，至每吨大约14,800美元。(完)
(编译 李春喜; 审校 王兴亚/孙茉莉)
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