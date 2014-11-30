2015年全球锡市场料供应短缺5000-10000吨--ITRI

路透伦敦11月28日 - 国际锡研究协会(ITRI)周五表示，全球锡市场2015年料从今年的供需平衡转为供应短缺，缺口预计为5,000-10,000吨。

ITRI市场经理Peter Kettle在伦敦召开的研讨会上表示，伦敦金属交易所(LME)指标三个月期锡CMSN3明年的平均价格料为每吨22,000美元，周五时价格约为20,250美元。

去年，ITRI估计2014年锡市场供应短缺12,400吨，主要因为预期需求增加，但该机构8月修正了预估，称供应短缺的情况不大可能出现，因为电子业疲软。

电子产品用焊料是锡最重要的用途，约占全球锡用量的一半。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)

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