2015年全球锡市场料供应短缺5000-10000吨--ITRI

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透伦敦11月28日 - 国际锡研究协会(ITRI)周五表示，全球锡市场2015年料从今年的供需平衡转为供应短缺，缺口预计为5,000-10,000吨。
ITRI市场经理Peter Kettle在伦敦召开的研讨会上表示，伦敦金属交易所(LME)指标三个月期锡CMSN3明年的平均价格料为每吨22,000美元，周五时价格约为20,250美元。
去年，ITRI估计2014年锡市场供应短缺12,400吨，主要因为预期需求增加，但该机构8月修正了预估，称供应短缺的情况不大可能出现，因为电子业疲软。
电子产品用焊料是锡最重要的用途，约占全球锡用量的一半。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。