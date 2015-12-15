欧盟执委会下令对进口自中俄的冷轧钢板进行登记

路透布鲁塞尔12月14日 - 欧盟执委会已下令，从中国与俄罗斯进口的一种钢材应进行登记。这是欧盟对中俄进口产品涉嫌倾销展开调查的一个举措。

欧盟执委会要求海关当局从12月13日开始，对进口的冷轧钢板进行登记。这意味着如果执委会认定这些产品以不合理的低价销售，将从12月13日开始征收反倾销税。

欧盟执委会从5月开始对进口自中俄的产品展开反倾销调查，此前欧洲钢铁行业协会Eurofer提出申诉。

该执委会可能在2016年2月14日之前实施临时举措，并在8月13日之前确定最终税率，该税率通常会持续五年。

Eurofer于11月12日提出要求后，欧盟官方日报刊出了上述进口产品的登记命令。

Eurofer表示，中国产品售价比正常市价平均低28%，俄罗斯产品低15-20%。

该行业组织称，增加登记程序合乎情理，因为进口商十分清楚存在倾销行为，而且自调查于5月开始以来，进口还在增加。

欧盟执委会表示，在今年5-9月，进口自中国的冷轧钢板较上年同期增加了33%，进口自俄罗斯的该产品则大增45%。从两国的进口价格进一步下滑5%。(完)