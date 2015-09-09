（更正）安倍称若再举行一次TPP部长级会谈 或将达成协议

(官方原文更正：内文第二段，应为在“截至下一财年底的两年内”，而非“下一财年”)

路透东京9月9日 - 据美银美林在东京举行一活动的文本信息，日本首相安倍晋三称，跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)涵盖的12个成国家如果再举行一次部长级会谈，将会就余下问题达成协议。

安倍晋三还称，政府目标是在截至下一财年底的两年内把企业税率累计下调3.3个百分点，如有可能下调幅度更大。下个财年将从2016年4月开始。

日本和美国将从周三起在华盛顿就汽车问题举行工作级双边会谈；日本还计划会见加拿大和墨西哥的谈判官员。(完)

(编译 于春红; 审校 王丽鑫/戴素萍)

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