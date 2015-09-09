（更正）安倍称若再举行一次TPP部长级会谈 或将达成协议

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
(官方原文更正：内文第二段，应为在“截至下一财年底的两年内”，而非“下一财年”)
路透东京9月9日 - 据美银美林在东京举行一活动的文本信息，日本首相安倍晋三称，跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)涵盖的12个成国家如果再举行一次部长级会谈，将会就余下问题达成协议。
安倍晋三还称，政府目标是在截至下一财年底的两年内把企业税率累计下调3.3个百分点，如有可能下调幅度更大。下个财年将从2016年4月开始。
日本和美国将从周三起在华盛顿就汽车问题举行工作级双边会谈；日本还计划会见加拿大和墨西哥的谈判官员。(完)
(编译 于春红; 审校 王丽鑫/戴素萍)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。