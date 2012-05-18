全球贸易量远低於危机前的趋势水平--调查

德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透伦敦5月17日电---据周四出炉的调查显示,今年全球贸易增长将会减缓,贸易量至少再过四年都不会重返危机前的趋势.
国际商会表示,预计身为全球经济命脉的贸易在今年将扩增5.2%,在2013年成长7.2%.
2011年全年贸易成长率为6.6%,因受新兴市场所驱动,但在进入年底之际增长放缓.2011年欧元区出口量减少5.9%.
国际商会警告说,金融问题减少,但并未消失不见.
"若不加以解决,这些问题仍可能对贸易融资产业造成无可弥补的损害,"这份对110国229家银行所作的调查指出.
银行人士最担忧的是缺乏资本.许多欧洲银行一向是贸易融资的大型供应者,但如今因融资紧绌及解除贡杆的压力,而退出市场抑或大幅缩减融资.
15%受访者2011年降低对企业客户的授信额度,上年调查时该比重为12%.(完)
--编译 龚芳;审校 隋芬
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