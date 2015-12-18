墨西哥对进口自中国和台湾的冷轧钢板展开反倾销调查

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透墨西哥城12月17日 - 墨西哥政府周四称，经济部正在对进口自中国和台湾的冷轧钢板展开反倾销调查。
墨西哥政府称，该国钢企Ternium (TX.N)在9月要求政府进行调查，称在2012年1月至2015年4月期间，进口自中国和台湾的冷轧钢板大幅增加，对本地生产商构成打击。
墨西哥今年已采取措施保护该国陷入困境的钢铁行业，这些措施包括实施新的进口关税和反倾销配额，并加强海关对配额的监管执行。
墨西哥经济部在9月表示，可能会对进口自中国的钢盘条进行调查。(完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。