墨西哥对进口自中国和台湾的冷轧钢板展开反倾销调查

路透墨西哥城12月17日 - 墨西哥政府周四称，经济部正在对进口自中国和台湾的冷轧钢板展开反倾销调查。

墨西哥政府称，该国钢企Ternium (TX.N)在9月要求政府进行调查，称在2012年1月至2015年4月期间，进口自中国和台湾的冷轧钢板大幅增加，对本地生产商构成打击。

墨西哥今年已采取措施保护该国陷入困境的钢铁行业，这些措施包括实施新的进口关税和反倾销配额，并加强海关对配额的监管执行。

墨西哥经济部在9月表示，可能会对进口自中国的钢盘条进行调查。(完)