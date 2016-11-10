焦点：特朗普高举保护主义大旗 依赖全球贸易的企业胆颤心惊

路透香港/上海11月9日 - 特朗普赢得美国总统大选的消息，从航空、汽车到IT服务外包，许多依赖开放贸易的行业大受震撼，但一些个股股价在周三午后已见反弹。

特朗普在竞选期间多次誓言，将藉由减税、阻止企业将生产线外移、重新谈判贸易协定、向外国进口产品课征关税等措施，来重振美国经济。

“这只是一个全球广泛性问题的一部分，许多国家变得更加封闭，排斥全球化及开放边界，”Teal Group航太行业分析师Richard Aboulafia指出。

在特朗普得票领先时，一些高度依赖全球贸易的亚洲航空股，像是大韩航空公司(Korean Air)(003490.KS)，股价一度重挫达5%。中国国航(0753.HK)H股跌至6月以来低位，丰田汽车(7203.T)下跌6.5%。

许多企业高层仍不确定特朗普的保护主义言论，是否会成为现实。

美国三大航空公司的股价在周三午后上涨逾1%。它们分别是American(AAL.O)、Delta(DAL.N)和United (UAL.N)。

CFRA Research分析师Jim Corridore指出，这些上涨主要是因为受益于新政策将带动经济成长的题材。他表示，保护主义将是航空业的中长期利空，但要很长一段时间才会造成影响。

上周在香港举行的一次重要航空经济融资会议上，投资者就对从英国到美国和菲律宾的非常规政治抬头表示了担忧。很多人预计，不论这种趋势如何体现在实际政策上，都会产生影响。

**民粹主义政治家**

“我们看到过去10年很大一部分人未能受益，我们看到人们出于很简单的原因支持民粹主义政治家，”国际航空运输协会(IATA)的首席经济学家Brian Pearce在大选前向路透表示。

“不幸的是，很多解决办法是保护主义政策，而航空运输业是依赖开放边境而发展的，因此这是很危险的动向。”

据IATA的数据显示，国际旅行占到全球航空运输的64%。

美国汽车企业的高管表示，他们对特朗普在自由贸易上的立场感到担忧，尤其担心他对北美自由贸易协定的强硬表态。

防卫行业或许会受益，因为特朗普政府将增加军费开支，甚至会鼓励盟友来分担更多的安保成本。

**真的会受影响吗？**

经过了一场火药味十足的竞选，贸易专家表示，仍不清楚特朗普支持贸易保护主义和严格控制移民的措施将如何体现在政策中。

“最诚实的回答是，谁也不知道，甚至连特朗普本人都不知道，”德国DVB Bank的董事总经理Bertrand Grabowski说。

制定更加严格的规定可能会影响为美国企业提供服务的印度IT服务公司。随着特朗普离入主白宫越来越近，印孚瑟斯(Infosys) (INFY.NS)和塔塔咨询服务公司(TCS) (TCS.BO)等公司的股价大幅下跌。

但印孚瑟斯的联合创始人Narayana Murthy说，现实主义将会占据上风。

“他们或许会进行一些微调，但不要忘了，他是3亿美国人的总统，我肯定他会做最符合美国人民利益的事。对美国人最有利的事就是让美国企业成功，让美国企业创造更多就业，”他说。

从目前来看，随着特朗普担任总统后加大监管审查力度，至少并购将会降温，尤其是中国对美国企业的收购。

一些关键行业的竞争可能会加剧。在更多政府游说支持下，欧洲的空客及其美国劲敌波音(BA.N)在年规模为1,000亿美元飞机市场的争夺将更加激烈。

特朗普获胜或许会增加西方向伊朗出售逾200架飞机计划的不确定性。

空客已接近敲定其中17架飞机的销售，但需要美国批准才能完成另外约80架飞机的出售，因为这些飞机采用了很多美国的零部件。

美国政府已批准波音敲定出售约100架飞机的交易，但中东的消息人士说，到目前为止进展缓慢。(完)