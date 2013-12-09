TPP谈判紧随WTO贸易改革协议登场

路透新加坡12月9日 -世界贸易组织(WTO)周六达成其首个贸易改革协议之后，攸关12个国家的另一个重大贸易协议--跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)或许可在2-3个月之内达成共识的期待也渐渐升温。

来自12个国家的贸易官员正齐聚新加坡，就TPP协商展开闭门会议。

TPP达成协议的话，这项自由贸易协定将覆盖越南、智利和日本等环太平洋地区，涵盖近8亿人口以及全球经济的40%，涉及范围更甚其他类似协议，不仅包括实体贸易关税，还尝试规范政府采购等敏感领域，并给予企业可控告政府的更大权利。

数月之前TPP协议的达成看起来还非常遥远。日本在7月才加入谈判，许多国家对于农产品关税、网路自由规定和国营企业等多项议题仍各持己见。

不过，美国推动在年底前达成某种形式协议的努力似乎开始显现成效。日本内阁副大臣西村康稔周一对记者说，周日晚间的餐会中谈判有了一些进展，而观察人士也表示，上周WTO在巴厘岛(峇里岛)的会议中，TPP谈判有多项准备工作已经展开。

“我希望继续朝着年底前达成协议的方向来努力，”西村康稔说。他还说计划在周一稍晚时与美方进行双边协商。

虽然观察家认为，这次在新加坡为期四天的协商不太可能有协议出炉，可就算还有许多技术问题有待克服，或许仍有足够多的推动力在未来几个月达成协议。

淡马锡基金会贸易与谈判中心主管DeborahElms说，“如果他们在政治议题方面的立场够接近，他们可以宣布某种政治协议，然后说‘我们做到了’，然后再自行解决最后剩下的一小部分。”他表示，“这是有可能的。”(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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