TPP谈判紧随WTO贸易改革协议登场

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透新加坡12月9日 -世界贸易组织(WTO)周六达成其首个贸易改革协议之后，攸关12个国家的另一个重大贸易协议--跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)或许可在2-3个月之内达成共识的期待也渐渐升温。
来自12个国家的贸易官员正齐聚新加坡，就TPP协商展开闭门会议。
TPP达成协议的话，这项自由贸易协定将覆盖越南、智利和日本等环太平洋地区，涵盖近8亿人口以及全球经济的40%，涉及范围更甚其他类似协议，不仅包括实体贸易关税，还尝试规范政府采购等敏感领域，并给予企业可控告政府的更大权利。
数月之前TPP协议的达成看起来还非常遥远。日本在7月才加入谈判，许多国家对于农产品关税、网路自由规定和国营企业等多项议题仍各持己见。
不过，美国推动在年底前达成某种形式协议的努力似乎开始显现成效。日本内阁副大臣西村康稔周一对记者说，周日晚间的餐会中谈判有了一些进展，而观察人士也表示，上周WTO在巴厘岛(峇里岛)的会议中，TPP谈判有多项准备工作已经展开。
“我希望继续朝着年底前达成协议的方向来努力，”西村康稔说。他还说计划在周一稍晚时与美方进行双边协商。
虽然观察家认为，这次在新加坡为期四天的协商不太可能有协议出炉，可就算还有许多技术问题有待克服，或许仍有足够多的推动力在未来几个月达成协议。
淡马锡基金会贸易与谈判中心主管DeborahElms说，“如果他们在政治议题方面的立场够接近，他们可以宣布某种政治协议，然后说‘我们做到了’，然后再自行解决最后剩下的一小部分。”他表示，“这是有可能的。”(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透新加坡4月6日 - 一项路透调查显示，过去两周投资者增加了对人民币、坡元和韩元的多头押注，因美元走势继续挣扎，市场对多数新兴亚币的人气高涨。
路透法兰克福4月6日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四支持央行既有阐明的政策计划，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。