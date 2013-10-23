全球应对气候变化投资远低于所需规模--报告

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦10月22日（记者 Nina Chestney） - 气候组织气候政策行动（Climate Policy Initiative）周二发布报告称，去年全球用于对抗气候变化的支出下降，且远低于所需水平。
因经济放缓冲击各国政府和民间预算，全球在可再生能源、能源效率和适应气候变化方面的投资为3,590亿美元，比2011年低50亿美元。
国际能源署去年预计，为了防止全球气温到2020年上升幅度超过2摄氏度，仅清洁能源一项的投资就需要5万亿美元。
“全球都在进行对抗和适应气候变化的投资，但尚未达到所需的投资水平，提高投资规模的努力还不够成功。”气候政策行动执行董事Thomas Heller表示。
报告称，2012年全球气候投资中，民间投资达2,240亿美元，占比62%，余下为政府投资。欲浏览报告原文，请点选（www.ClimatePolicyInitiative.org）
下月，逾190个国家的代表将齐聚波兰首都华沙，参加联合国气候问题谈判。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。