全球应对气候变化投资远低于所需规模--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月22日（记者 Nina Chestney） - 气候组织气候政策行动（Climate Policy Initiative）周二发布报告称，去年全球用于对抗气候变化的支出下降，且远低于所需水平。

因经济放缓冲击各国政府和民间预算，全球在可再生能源、能源效率和适应气候变化方面的投资为3,590亿美元，比2011年低50亿美元。

国际能源署去年预计，为了防止全球气温到2020年上升幅度超过2摄氏度，仅清洁能源一项的投资就需要5万亿美元。

“全球都在进行对抗和适应气候变化的投资，但尚未达到所需的投资水平，提高投资规模的努力还不够成功。”气候政策行动执行董事Thomas Heller表示。

报告称，2012年全球气候投资中，民间投资达2,240亿美元，占比62%，余下为政府投资。欲浏览报告原文，请点选（www.ClimatePolicyInitiative.org）

下月，逾190个国家的代表将齐聚波兰首都华沙，参加联合国气候问题谈判。（完）