研究称今年全球碳排放创纪录高位

路透伦敦11月19日 -全球碳计划（GCP）发布的的报告称，今年全球化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量将创下360亿吨纪录高位，这表明各国政府控制碳排放的努力未取得成效。

该报告刊登在《地球系统数据讨论》期刊（Earth Systems Data Discussions）。

此次对今年全球化石燃料所产生二氧化碳排放量的预测值，相当于较2012年增长2.1%，较1990年增长61%。1990年是《京东议定书》中设定的基期。

当前来自近200个国家的官员聚集华沙气候大会，旨在推进联合国气候谈判。

“各国政府……需要就如何扭转这种趋势达成共识。如果想将全球气温上升限制在2摄氏度以内，（碳）排放量必须大幅且快速下降，”前述报告主要作者、英国东英吉利大学Tyndall气候变化研究中心的Corinne Le Quere在声明中说。

她指的是全球平均气温较工业革命前气温上升的幅度。科学家曾警告称，若全球气温上升幅度超过2摄氏度，会引发极端洪灾、干旱和风暴。

报告显示，全球二氧化碳排放量增速较之前一年的2.2%略放缓，但较过去10年的年均增速2.7%并无重大改观。

报告的作者之一GlenPeters称，近几年，煤炭消费量强劲增长，远远抵消了可再生能源快速增长产生的减排效果，因此碳排放量继续上升。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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