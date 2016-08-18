70年后北半球多数城市都或因气温过高而无法举办夏季奥运会

路透加州伯克利8月17日 - 根据本周在医学杂志《柳叶刀》上发表的一份研究报告，由于气候变化引起气温升高，70年后北半球的大多数城市都不适合举办夏季奥运会。

“我们的研究使用了气候变化预估，研究显示本世纪末只有极少数城市能够举办夏季奥运会，”该研究的合作者、加州大学伯克利分校的公共安全教授John Balmes说道。

该研究提出，到2085年，西欧以外的北半球只有八个城市足够凉爽而可以举办夏季奥运会。北美有三个城市，旧金山是其中之一。

研究人员使用湿球温度指数(wetbulb globe temperature)进行预估，这一测算方式综合温度、湿度、热辐射和风力等因素，对城市举办夏季奥运会的可能性做出预判。

他们的研究集中在全球90%人口所居住的北半球，而且只考虑居住人口至少为60万的城市。60万被认为是举办夏季奥运会的城市需要达到的人口规模。

研究假设，哪个城市有超过10%的机率会因气温超过26摄氏度或78华氏度，而不得不取消马拉松比赛，那么这个城市就不适合举办奥运会。

根据预测模型，到2085年，所有曾经申办或正在申办2020年或2024年夏季奥运会的城市，包括伊斯坦布尔、马德里、罗马、巴黎和布达佩斯均不适合举办这一体育赛事。

作为2020年奥运会主办城市的东京，也有可能会因气温太高而无法确保运动员的安全。

北美适合举办夏季奥运会的城市将只有卡尔加里、温哥华和旧金山。

“如果我们对22世纪的情况进行预测，会发现届时全球将只有四个城市可以举办夏季奥运会，这四个城市将是爱丁堡、格拉斯哥、都柏林和贝尔法斯特，”Balmes说。(完)