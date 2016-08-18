70年后北半球多数城市都或因气温过高而无法举办夏季奥运会

里约奥运：荷兰吊环选手van Gelder擅自外出彻夜饮酒 被队里开除
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透加州伯克利8月17日 - 根据本周在医学杂志《柳叶刀》上发表的一份研究报告，由于气候变化引起气温升高，70年后北半球的大多数城市都不适合举办夏季奥运会。
“我们的研究使用了气候变化预估，研究显示本世纪末只有极少数城市能够举办夏季奥运会，”该研究的合作者、加州大学伯克利分校的公共安全教授John Balmes说道。
该研究提出，到2085年，西欧以外的北半球只有八个城市足够凉爽而可以举办夏季奥运会。北美有三个城市，旧金山是其中之一。
研究人员使用湿球温度指数(wetbulb globe temperature)进行预估，这一测算方式综合温度、湿度、热辐射和风力等因素，对城市举办夏季奥运会的可能性做出预判。
他们的研究集中在全球90%人口所居住的北半球，而且只考虑居住人口至少为60万的城市。60万被认为是举办夏季奥运会的城市需要达到的人口规模。
研究假设，哪个城市有超过10%的机率会因气温超过26摄氏度或78华氏度，而不得不取消马拉松比赛，那么这个城市就不适合举办奥运会。
根据预测模型，到2085年，所有曾经申办或正在申办2020年或2024年夏季奥运会的城市，包括伊斯坦布尔、马德里、罗马、巴黎和布达佩斯均不适合举办这一体育赛事。
作为2020年奥运会主办城市的东京，也有可能会因气温太高而无法确保运动员的安全。
北美适合举办夏季奥运会的城市将只有卡尔加里、温哥华和旧金山。
“如果我们对22世纪的情况进行预测，会发现届时全球将只有四个城市可以举办夏季奥运会，这四个城市将是爱丁堡、格拉斯哥、都柏林和贝尔法斯特，”Balmes说。(完)
(编译 王琛/汪红英；审校 高琦/张明钧)
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。
路透7月27日 - 据管理人员称，美国跨州发行的“威力球”(Powerball)乐透周三无人中头奖，累计头彩奖金已达到4.78亿美元，规模创下该游戏有史以来第五高，也是美国有史以来乐透奖金第八高。