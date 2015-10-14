瑞士信贷调降全球家庭财富年增速预测至6.6%

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月13日（记者 Fareha Khan） - 瑞士信贷周二在其全球财富报告中称，鉴于整体经济前景依然低迷，全球家庭财富每年将以6.6%的速度增长，低于之前预测的7%。
瑞士信贷称，目前预测在截至2020年6月的一年，全球家庭财富将增至345万亿美元。
在截至2015年6月30日的一年，全球家庭净资产预计缩水4.7%，为250.1万亿美元，为2008年金融危机以来首次缩水，主要归因于美元升值。
“美国将以近113万亿美元的财富总额，毫无争议地保持领先地位，但所占份额将有所下降，约占到全球总额的三分之一。”瑞士信贷称。
从个人财富看，瑞士可能仍是全球最富的国家，紧随其后的是新西兰。“瑞典排在第三，让人感到意外。”瑞士信贷称。
报告还特别指出财富分布不均情况，称全球近1%人口拥有约50%全部私人财富。
瑞士信贷估计，2015年，全球拥有个人财富低于10,000美元的人口为34亿人，占全球总人口的71%。
瑞士信贷称，中国和印度的家庭财富年增速可能超过9%，而中国的增速可能略微高于印度。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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