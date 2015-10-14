瑞士信贷调降全球家庭财富年增速预测至6.6%

路透10月13日（记者 Fareha Khan） - 瑞士信贷周二在其全球财富报告中称，鉴于整体经济前景依然低迷，全球家庭财富每年将以6.6%的速度增长，低于之前预测的7%。

瑞士信贷称，目前预测在截至2020年6月的一年，全球家庭财富将增至345万亿美元。

在截至2015年6月30日的一年，全球家庭净资产预计缩水4.7%，为250.1万亿美元，为2008年金融危机以来首次缩水，主要归因于美元升值。

“美国将以近113万亿美元的财富总额，毫无争议地保持领先地位，但所占份额将有所下降，约占到全球总额的三分之一。”瑞士信贷称。

从个人财富看，瑞士可能仍是全球最富的国家，紧随其后的是新西兰。“瑞典排在第三，让人感到意外。”瑞士信贷称。

报告还特别指出财富分布不均情况，称全球近1%人口拥有约50%全部私人财富。

瑞士信贷估计，2015年，全球拥有个人财富低于10,000美元的人口为34亿人，占全球总人口的71%。

瑞士信贷称，中国和印度的家庭财富年增速可能超过9%，而中国的增速可能略微高于印度。（完）