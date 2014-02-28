2014/15年度全球小麦和玉米产量或微幅下降--IGC

路透伦敦2月27日 -国际谷物理事会(IGC)周四表示，2014/15年度全球小麦和玉米产量料微幅下降，因单产降至更正常水准。

IGC在月度报告中称，”(小麦)产量可能较上年下降2%，因单产不太可能像去年那样特别的高。“

IGC预计2014/15年度全球小麦产量为6.96亿吨，低于本年度预估产量7.08亿吨，而且略低于6.98亿吨的下季小麦总体使用量。

”大量的(小麦)期初库存将提振2014/15年度总体供应量，但消费或将吸纳产量，从而使年底结转库存大致持平，“IGC称。

IGC表示，2014/15年度全球玉米产量料较本季创纪录的9.59亿吨下降1%，同时也反映出单产回归至更正常水准。

”2014/15年度玉米、大麦、油菜籽单产亦料将从本季高位回落，“IGC称。

IGC对目前的2013/14年度只作了小幅调整，将全球小麦总体产量预估上调100万吨，至7.08亿吨。

IGC将澳洲小麦产量预估从2,620万吨上调至2,700万吨，巴西从480万吨上调至550万吨，但将哈萨克斯坦产量预估从1,460万吨下调至1,390万吨。

2013/14年度全球玉米产量预估维持在纪录高位9.59亿吨，未作重大修正。

但IGC将2013/14年度全球玉米消费量预估上调400万吨，至9.32亿吨。

”消费量料较上年增加8%，受饲料需求大幅上升带动，但全球期末库存可能仍较上年增长21%。“IGC称。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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