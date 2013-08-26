全球风电市场规模到2030年料将扩大三倍以上--西门子

路透柏林8月26日 - 全球第三大风力涡轮机制造商--西门子(Siemens)(SIEGn.DE)称受到亚洲风电市场增长强劲带动，预期到2030年全球风电市场规模将扩大三倍以上。

“市场将明显从欧洲转移，”西门子风电部门执行长Markus Tacke在柏林召开的再生能源会议上表示。

他表示，2030年全球风电装机容量将从2012年的273吉瓦(GW)增加至1,107吉瓦，其中亚太地区所占份额将从目前的34%增加到47%以上。

中国计划投入数十亿欧元于风电行业。风电成本与太阳能行业相比更具竞争力，也能够在一定程度上与煤炭和天然气竞争。欧洲大部分地区正逐步减少对风电行业的补助。

欧洲、中东和非洲(EMEA)地区仍然是全球最大的风电市场，占全球市场的40%，而这个比例到2030年将降到34%。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 李婷仪)

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