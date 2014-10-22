2030年风电或供应全球近20%电力--报告

路透伦敦10月21日 - 全球风能理事会和国际环保组织绿色和平周二发布报告称，全球风电装机容量到2030年可能增加530%，达到2,000吉瓦，为全球提供高达19%的电力。

报告称，去年底全球的风电装机容量总计为318吉瓦，为全球提供了大约3%的电力。今年的风电装机容量料将再增加45吉瓦，达到363吉瓦。

世界部分地区，特别是在欧洲，人们反对风电，因政府补贴导致能源价格上涨。

全球风能理事会秘书长Steve Sawyer表示：“当越来越多的市场增加新的发电能力时，风电已成为最经济的选择，价格会持续下滑。”

根据现有和未来的减排以及可再生能源政策，全球风能理事会对2020、2030和2050年风能行业的未来基于三种情形进行了展望。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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