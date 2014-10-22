2030年风电或供应全球近20%电力--报告

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦10月21日 - 全球风能理事会和国际环保组织绿色和平周二发布报告称，全球风电装机容量到2030年可能增加530%，达到2,000吉瓦，为全球提供高达19%的电力。
报告称，去年底全球的风电装机容量总计为318吉瓦，为全球提供了大约3%的电力。今年的风电装机容量料将再增加45吉瓦，达到363吉瓦。
世界部分地区，特别是在欧洲，人们反对风电，因政府补贴导致能源价格上涨。
全球风能理事会秘书长Steve Sawyer表示：“当越来越多的市场增加新的发电能力时，风电已成为最经济的选择，价格会持续下滑。”
根据现有和未来的减排以及可再生能源政策，全球风能理事会对2020、2030和2050年风能行业的未来基于三种情形进行了展望。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。