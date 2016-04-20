未来五年全球风电装机容量将增长近一倍--GWEC

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦4月19日（记者 Nina Chestney） - 全球风能理事会（GWEC）周二称，全球风电装机容量在未来五年将增长近一倍，主要受中国风电市场进一步增长以及美国风电市场强劲发展带动。
GWEC在全球风电发展年报中称，截至2015年底，全球风电装机容量达到4330亿瓦特，较前一年增长17%。
报告还称，到2020年底，风电装机容量应当增长近一倍至7920亿瓦特，原因是各国为了实现减排目标发展更多的可再生能源，风电价格继续下降以及美国支持发展风电的政策企稳。
2015年风电装机容量为630亿瓦特，较前一年增长22%，其中中国风电装机容量为308亿瓦特，几乎占全球新增装机容量的一半。
非洲、亚洲及拉美新市场也在日渐兴起，将会在接下来的十年成为增长来源。
报告称，除中国以外的亚洲风电市场将由印度引领，印尼、越南、菲律宾、巴基斯坦及蒙古国的新市场也在快速发展。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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