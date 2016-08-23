全球锌市供应短缺6月收窄至1.8万吨--ILZSG

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦8月22日 - 国际铅锌研究小组(ILZSG)周一公布，全球锌市短缺6月收窄至1.8万吨，5月上修为10.5万吨。
2016年上半年市场供应短缺13.8万吨，2015年上半年过剩19.4万吨。
伦敦金属交易所(LME)指标锌价在8月10日触及2,314.5美元，为2015年5月15日以来最高，因锌矿关闭后对供应感到担忧。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。