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国际财经 | 2016年 8月 23日 星期二 10:55 BJT

全球锌市供应短缺6月收窄至1.8万吨--ILZSG

路透伦敦8月22日 - 国际铅锌研究小组(ILZSG)周一公布，全球锌市短缺6月收窄至1.8万吨，5月上修为10.5万吨。

2016年上半年市场供应短缺13.8万吨，2015年上半年过剩19.4万吨。

伦敦金属交易所(LME)指标锌价在8月10日触及2,314.5美元，为2015年5月15日以来最高，因锌矿关闭后对供应感到担忧。(完)

(编译 王丽鑫；审校　戴素萍)

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