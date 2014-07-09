《环球企业家》专稿：后黄金时代的桂冠

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“被克服的困难，就是胜利的契机。”温斯顿·丘吉尔爵士(Winston Churchill,）的这句话可能是企业家们在2013年最适合用来自我激励的。随着中国经济增长的放缓，很多企业在决策谨慎的同时，也很难像以往那样轻而易举拿出漂亮的业绩数字，尤其那些规模量级庞大的已迈入“百亿俱乐部”门槛的超级公司们。新近发布的美国商会和欧盟商会的年度中国商业环境报告也显示，2013年营业额和利润持平甚至下滑的在华商会成员企业比例比往年有所增加，不仅市场竞争在加剧，“中国空气质量问题使招聘高管遇到困难”这样的新增因素也加大了做生意的难度。对于诸多中国企业来说，它们已经度过了资金并不充足，却要拓展海外市场的初期，如何进一步拓展全球视野，利用全球资源深耕海外和国内两块市场，仍是有待修炼的内功和难题。

此前，在“最佳表现公司”评选的基础上，2010年《环球企业家》曾正式提出“百亿俱乐部”的概念，我们的报导范围亦致力于聚集在“在中国市场销售超过100亿人民币，或者即将跨入这一门槛的中外资公司”。伴随着中国经济在全球市场的重要性不断加强，绝大多数优秀的企业，不论跨国公司，还是本土企业，都在中国消费市场不断崛起与升级中赢得尊重。

本期“百亿俱乐部—最佳表现公司”的专题活动正是过去类似活动的延续。在当下的市场格局下，我们希望这份榜单不再仅仅是以业绩数字作为唯一指向，我们更关注在市场变局中已经开始尝试新策略、寻求新机会的企业，我们也更关注这些大型企业的管理者、商界学者在过去一年的感悟心得，以及他们对于未来商业的判断和关注点。