独家：地产投资者钟情美国 中国吸引力下降

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约1月7日 - 美国海外房地产投资者协会（AFIRE）周一发布的年度调查显示，美国是全球商业地产投资者今年的首选投资国，中国的吸引力则有所下降，土耳其吸引力增强。
调查称，商业地产投资者最青睐的五大城市中，有四个是美国城市，这是自2001年以来首见。
此项调查表明，投资者对美国经济及地产市场前景的看法明显改观。去年，33%的受访者持悲观看法，今年则有81%的受访者表示计划增持美国资产。
投资者最青睐的城市排名中，纽约和伦敦再次分列第一和第二，旧金山从第五名上升到第三名，休斯顿亦跻身第五。
华盛顿仍受投资者青睐，但排名从第三滑落到第四，因投资者担心政府削减联邦预算会影响华盛顿就业，进而连累楼市需求。
AFIRE这项调查由威斯康辛商学院James A Graaskamp不动产中心进行，调查时间是2012年第四季。AFIRE协会有近200会员，会员管理的地产估计达2万亿美元以上。
根据调查，受访投资者还认为，美国是最稳定且最有保障的地产投资目的地。其他排名前五的国家还有加拿大、德国、澳大利亚、英国和瑞典，英国和瑞典并列第五。
中国排名未进前五，去年在地产升值方面排名第三。在城市排名中，上海从去年的第五名跌至第12名，香港从第八名滑落到第19名。
欧洲情况也欠佳。约80%的受访者认为欧洲经济今年可能陷于衰退。
商业地产投资者最看好的新兴市场中，巴西再次排名第一，中国仍排名第二，土耳其排名从第七升至第三，印度从第三滑落到第四，与其并列第四的是墨西哥，该国去年排名第五。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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