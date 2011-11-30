全球金市金价大涨近2%

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
* 金价连续第三日上涨,重上100天移动均线支撑位
* 金价和标普500指数的正面联动关系为一年内最高
* 全球主要央行采取行动防止全球流动性乾枯
* 中国意外宣布挹注资金
路透纽约/伦敦11月30日电---金价周三大涨近2%,录得逾一个月来最大三日涨幅,投资人买入黄金作为货币贬值的对冲工具,此前全球主要央行宣布增加流动性扶助借贷活动.
金价上涨,受对经济的乐观情绪带动,此前美联储、欧洲央行、加拿大央行、英国央行、日本央行和瑞士央行在一份联合声明中称,已同意从12月5日起将现有美元互换额度利差下调50个基点,同时同意采取其他措施.标普500指数大涨4.33%,铜价急升5.5%.
金价近期跟随诸如股市等风险较高资产的走势.黄金和标普500指数走势联动关系升至年内最紧密.
1931 GMT,现货金升1.8%至每盎司1,745.89美元,稍早触及两个月高位1,749.63美元.
周三涨势使金价升至10月收盘水准上方,本月上涨近2%.
美国12月期金收高31.40美元,报每盎司1,750.30美元.汤森路透初步数据显示,成交量与其30日均值相若,保持过去10天等於或高於均值的走势.
黄金和标普500指数的25天联动关系值上升至0.7,为一年内最紧密的正关系.
技术买盘也支持价格,因金价重上其100天移动均线支持位,该水准在上周初跌破.
现货银升2.9%至每盎司32.83美元.
稍早,金价扳回跌幅,此前中国央行宣布将从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.
现货铂金(白金)攀升1.4%,至每盎司1,552美元.现货钯金升4.3%,报每盎司608.50美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX黄金期货 1750.30 31.40 1.8 1704.30 1754.70 167,888
COMEX白银期货 32.804 0.854 2.7 31.120 32.995 45,876
COMEX铂金期货 1560.80 20.10 1.3 1513.00 1563.40 10,808
COMEX钯金期货 612.60 28.35 4.9 571.00 628.00 5,343
现货金 1745.89 31.60 1.8 1701.15 1749.63
现货银 32.830 0.940 2.9 31.140 32.930
现货铂金 1552.00 21.01 1.4 1515.50 1558.00
现货钯金 608.50 25.01 4.3 571.83 622.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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