全球长线投资人惴惴不安 或只会加大波动引火烧身

* 担心希腊退出欧元区可能是雷曼事件的重演,令长线投资人苦恼不已

* 基金扩大分散投资,使用"去风险化"条款

* 长期投资基金恐惧程度升高、操作更加积极,恐怕只会加大市场波动性

路透伦敦5月30日电---那些担心全球金融风暴再现的长线投资者,其所做的准备或许较雷曼兄弟2008年倒闭之前更为充分.不过他们越来越严重的神经质,恐成为市场更为脆弱的原因.

雷曼兄弟的倒闭以及与此紧密相关的各地风险资产全面下滑,挑战了长线投资者一个关键的投资理念:即广泛的投资组合多元化,假以时日足以化解整体投资的风险.

在2008年9月後的六个月黑暗日子里,股市、大宗商品、新兴市场、高收益债和对冲基金等各类资产的全线挫跌,几乎没有什麽可以避险去处.

现金、顶级评等的公债以及诸如波动性指数等更为晦涩难懂的"尾部风险"对冲工具,成为仅存的可以庇身之所.

对於许多长期投资者而言,比如有着20年或30年投资期限的养老基金和保险公司,这种冲击或仅仅是一个短期问题,随着时间的推移,基本面将予以修正.

但过了还不到四年,仍在闷燃的银行业危机如今已带来了撕裂欧元区的风险.一些人将希腊退出欧元区比作又一个雷曼兄弟事件,将会造成另一场系统性市场冲击.

对许多基金而言,目前的问题是,闭上眼睛指望更为广泛的分散投资足以应对另一场冲击,还是有意识地制定应急计划,以便在最坏情况发生时迅速躲入堑壕.

这两者似乎在并行.

**给予基金经理更大裁量权**

对养老基金的调查显示,它们政策大举撤离股市,其中的原因包括过去十年收益几乎为零,还有人口结构、负债管理和监管法规的原因

由於高评级普通债券收益率(殖利率)过低,导致最终的实质回报为负值,逃出股市的资金流向对冲基金、私募股权、高收益和新兴市场债券、房地产或基础设施等替代资产.

本周谘询机构Mercer公布的对1,200家欧洲养老基金的调查显示,过去一年来股市资金外流的势头并未减弱,超过三分之一的受访基金计划在未来12个月进一步减仓.上述受访基金的总资产管理规模为6,500亿欧元.

对於传统上偏爱投资股市的英国养老基金而言,资金转移更为明显.其在股市的资产配置由2008年的58%降至2012年的43%,在2003年最高时曾达到68%.但整个调查结果都体现出这种趋势.

在整个欧洲,资产管理规模在25亿欧元或以上的大型基金已经将股票资产配置最低降至24%,目前只有6%的资金投资於国内股市.

不过这基金并没有进一步扩大收益率已经非常低的公债仓位,这些所谓的"替代资产"占比最高为15%,在2008年仅为4%.

霸菱证券本月公布的对99家英国养老基金的调查显示,大多数基金经理增加替代资产仓位的明确目标就是为了降低资产的波动性,还有就是增加对投资资产的定期评估.这证明了投资范围正在由单纯股票和高评级债券扩大的趋势.

但如果另一场雷曼式的市场冲击波打击了全球的各类风险资产,对投资多元化哪怕只是构成暂时性的影响,又该怎麽做呢?

比如,法国巴黎银行Investment Partners(BNPIP)推测,他们的绝大多数客户正在通过设置安全触发机制寻求某种形式的避险,或给予资产经理更大的灵活性,在发生系统性危机时降低资产的风险.

因此,投资者给予基金经理的发挥空间不是只有较既定指标加码或减码10%,而是日益允许他们在极端环境下紧急兑现.

"客户资产管理准则越来越采取一种不对称的方式,对下行风险的关注要多於上行风险,减少制式的触发条件,赋予基金经理更多的自由裁量权,"BNPIP的Global Balanced Solutions分支投资专家Georgina Wilton表示.

不过,这些行为上转变的一个潜在问题是,由於这些基金投资考量较为长远,使其在市场短期涨跌时充当稳定力量的一个区块,如今却有加剧市场波动性的风险,而这是其所想要避免之事.

解除整体投资组合风险、更加频繁地检讨投资策略、以及加大纳入积极决对报酬策略或者是对冲基金至投资组合之中,这都有可能让整体市况更行动汤,尽管对於这些投资人的这样的活动占比不高.

问题在於,对於一个全球规模为35万亿(兆)美元的行业而言,即使小幅度变动的绝对数额也会非常巨大.

"许多投资者发现,他们并不是自己曾认为的长线投资者,"资产管理公司AllianceBernstein下属Dynamic Diversified Portfolio的基金经理Patrick Rudden表示.(完)