分析：金融市场虽有躁动 决策人士或该冷眼旁观

2015年3月13日，图为以股票图表为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

撰稿 Mike Dolan 编译 张明钧/张涛/孙茉莉/杜明霞

路透伦敦4月27日 - 全球各金融市场最近几周元气回升，同一时期政府及央行行动主义声浪趋于平静，或许政策可能要维持不变更长一段时间，方能避免痼疾复发。

年初市场一阵天摇地动，创下一个世代以来的最差开春表现，这让投资人及政界人士措手不及，更让政府经济预估及各企业的营运规划有沦为空谈之虞。

投资人、银行和企业信心交互影响形成恶性循环的可能性极高。

诚如加拿大央行总裁波洛兹所说，“身为央行官员，我们必须认真看待市场所创造出来的不安情绪及波动性，不论其源头出自于何处。”

波洛兹认为，全球贸易量放缓预示着全球衰退，这个疑虑毫无根据，却是市场不安的主因。

然而这波市场冲击的根源绝不仅止于贸易疑虑。

它同样源于投资领域日渐升高的不安情绪。全球经济成长缓慢，回报微薄，利率接近于零，对冲基金和共同基金都在迅速变换策略，以努力达到衡量业绩的基准指标，根本谈不上超越指标。

在这种环境下，一场完美风暴逐渐形成。在美联储去年12月进行10年来的首次升息之后，市场便担忧美国利率上升和美元升值。不断加剧的原油跌势，以及欧洲与日本负利率政策效果令人怀疑，带来通缩疑虑。关于人民币贬值的传闻不绝于耳，资金流出新兴市场，关于原油出口国能否解决供应过剩问题的怀疑情绪滋长。

相对于纯粹的国内因素，这类狂乱的政策行动与市场臆测大多威力惊人。这些因素点燃的熊熊大火，可能烧毁整栋房屋。

**基调转变**

因此，在2月上海20国集团(G20)会议的前后几周，全球各地纷纷转变政策基调。美联储官员明确表示，他们至少会维持政策不变直到6月。中国坚称人民币不会快速波动。日本和其他国家则承诺不会直接干预汇率。欧洲央行在3月10日会议上再次大幅宽松政策，但随后一直按兵不动。

不论是意外变化还是精心策划的结果，总之美元跌了，原油涨了，新兴市场货币大幅升值。主要股指呈现漂亮的V型反弹，回升到12月时的水准。企业与银行的借款溢价下降。

同样，尽管未能达成全球冻产协议，但布兰特原油66%的涨幅似乎已能保持住，因越来越多的迹象显示，绵延了18个月之久的油价跌势，光靠自身力量就已经令生产停歇且供给减少。

现在最大问题是，恢复之前政策激进主义是否只会引燃市场动荡。

美联储若传出更为强硬的言论铁定会加剧市场的动荡。若日本或欧洲推出更多宽松举措，或是进一步下调已经是负值的利率，则会令围绕银行业盈利能力、央行政策失效以及长期政策可能出现意外的担忧重燃，这同样也会加剧动荡。市场或许会重新回到之前的动荡状态。

明确的是，正如摩根大通策略师费尽苦心地指出的那样，目前市场反弹更多缘于基金迫于业绩压力而进行的部位调整，并非经济基本面改善。

不过摩根大通认为这样的调整或许还会持续一段时间，这暗示央行和政府决策者若假定已无风险将是言之过早。

**意外下滑**

在花旗的“经济意外”指数中，美国、欧元区、日本和英国仍显示为负值，表明未来将公布的指标会低于分析师预期。十国集团(G10)综合指标目前看全年都是负值。

同时，根据国际货币基金组织(IMF)本月公布的最新预估，2016年全球经济料增长3.2%，较过去20年的平均增长率低了0.5个百分点。

在这种环境下，资本流动变化无常并不稀奇。巴克莱股票债券投资研究年度报告(Equity-Gilt Study)显示，美国和英国投资回报多年来本就低于历史标准，而2015年所有资产类别回报都降至负值--从股票和现金，到主权债、企业债和指数挂钩债券，无一例外。

鉴于利率基本维持在近零水准，那么为何有时温和的汇率波动会对资本流动产生如此大的影响，以及央行在引导汇率时需要多么谨慎，就变得一目了然了。

摩根士丹利的欧洲股票策略师Graham Seckerat指出，尽管华尔街股票波动率指数自2月来大幅下降，但全球汇率波动率指数仍比年初时高出10%。

“汇率波动性加剧，正值汇率趋势对股市的重要性和影响很大之时，”Seckerat对客户说。

由于美联储重新发出鸽派声音，美元回落，这利好美国和新兴股市，但过去三个月欧洲和日本股市表现逊于华尔街股市，而且后两者的相对表现至少为20年来最差。

“从这一点来看，很明显美元持续疲软，对全球风险资产来说并不是一直有效的万灵药，”Seckerat写道，“而且，像以往一样，好事情太多了会让人觉得不安。”(完)