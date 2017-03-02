国际油价下滑 此前数据显示美国原油库存升至纪录高位

路透纽约3月1日 - 油价周三微幅收低，因美国原油库存触及纪录高

位，令在石油输出国组织(OPEC)产油国兑现减产承诺的凭证浮现下，对油

市恢复供需平衡的预期降温。

上周美国原油库存连续八周上升，增幅为150万桶，升幅小于预期，

但库存触及纪录高位5.202亿桶。

美国原油库存持续上升，令投资者担心需求增长可能不足以消化全球

供应过剩，尽管主要产油国达成在今年上半年减产的协议。

美国原油4月合约下跌0.18美元，或0.3%，报每桶53.83美元。

布兰特原油5月合约下跌0.15美元，或0.3%，报每桶56.36美元。

“EIA公布的这一周原油库存数据未带来很大的意外，”Powerhouse

执行副总裁David Thompson说。

“缺乏受天气带动的取暖油需求，将会受未来数周的农业需求所抵销

，但炼厂将恢复运作，看来市场可以满足任何需求增长。”

尽管油市对库存数据作反应，但油市仍然陷在狭窄的交投区间内，一

些投资者对OPEC减产履行率高感到宽慰。

路透调查显示，OPEC的2月原油日产量较1月修正后的水平下降3万桶

。减产协议的执行率已经升至94%，1月份的执行率初步估计是82%。

不过，两位消息人士称，俄罗斯2月产油量降至大约1,110万桶/日，1

0月为逾1,120万桶/日，显示减产执行率疲弱。在和OPEC达成的减产协议

，俄罗斯同意原油日产量减少30万桶。(完)