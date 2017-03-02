国际油价下滑 此前数据显示美国原油库存升至纪录高位

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透纽约3月1日 - 油价周三微幅收低，因美国原油库存触及纪录高
位，令在石油输出国组织(OPEC)产油国兑现减产承诺的凭证浮现下，对油
市恢复供需平衡的预期降温。
上周美国原油库存连续八周上升，增幅为150万桶，升幅小于预期，
但库存触及纪录高位5.202亿桶。
美国原油库存持续上升，令投资者担心需求增长可能不足以消化全球
供应过剩，尽管主要产油国达成在今年上半年减产的协议。
美国原油4月合约下跌0.18美元，或0.3%，报每桶53.83美元。
布兰特原油5月合约下跌0.15美元，或0.3%，报每桶56.36美元。
“EIA公布的这一周原油库存数据未带来很大的意外，”Powerhouse
执行副总裁David Thompson说。
“缺乏受天气带动的取暖油需求，将会受未来数周的农业需求所抵销
，但炼厂将恢复运作，看来市场可以满足任何需求增长。”
尽管油市对库存数据作反应，但油市仍然陷在狭窄的交投区间内，一
些投资者对OPEC减产履行率高感到宽慰。
路透调查显示，OPEC的2月原油日产量较1月修正后的水平下降3万桶
。减产协议的执行率已经升至94%，1月份的执行率初步估计是82%。
不过，两位消息人士称，俄罗斯2月产油量降至大约1,110万桶/日，1
0月为逾1,120万桶/日，显示减产执行率疲弱。在和OPEC达成的减产协议
，俄罗斯同意原油日产量减少30万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 龚芳)
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