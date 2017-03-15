焦点：OPEC称全球石油库存仍然攀升 沙特产量增加

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透伦敦3月14日 - 石油输出国组织(OPEC)周二表示，尽管全球减产协议开始落实，但石油库存继续增加，并上调了对非OPEC国家2017年产量的预估，显示消除供应过剩以支撑油价的努力面临困难。
OPEC还在月报中指出，该组织最大产油国--沙特2月日产量增加26.3万桶至每日1,000万桶。沙特为了确保减产协议在一开始就能获得积极响应，其1月减产幅度高于OPEC的协议要求。
OPEC从1月1日起开始将日产量减少约120万桶，是八年来首次实施减产。俄罗斯及其他非OPEC产油国则同意每日减产60万桶。
OPEC在报告中表示，1月经济合作暨发展组织(OECD)国家石油库存比五年均值高出2.78亿桶，其中2.09亿桶为原油，其余为精炼油品。
“尽管调整供应，但库存继续上升，不仅美国如此，欧洲也是，”OPEC称。
“然而，产量协议无疑为油价提供了支撑。”
该报告公布后油价下滑，在每桶50美元附近交投，创11月来最低。不过油价仍高于一年前的约40美元，以及2016年1月的触及的27美元左右的12年低点。
OPEC在月报中指出，根据从二手消息来源搜集的数据，OPEC成员国对减产协议的执行率上升。
据这些数据，除了利比亚和尼日利亚以外，按照减产协议设定产量目标的11个OPEC成员国产量上个月下降到了2,968.1万桶/日。
根据路透计算，这意味着OPEC计划的执行率超过了100%。OPEC的计划是令这些国家的产量降至2,980.4万桶/日。OPEC报告未给出执行率数据。
但报告上修了其对今年非OPEC产油国石油产量的预测，因为减产后油价上涨，刺激美国页岩油产出回升。
目前，预计非OPEC产油国的石油产量将增加40万桶/日，比先前预测的要多16万桶。2017年美国石油预期产量上调了10万桶/日。
**沙特报告产量增加**
OPEC称，包括尼日利亚和利比亚在内，OPEC的2月产量下降14万桶/日至3,196万桶/日，其中沙特的减产力度最大。
虽然OPEC二手消息来源称沙特2月产量降至979.7万桶/日，但该国向OPEC报告其产量增至1,001.1万桶/日，不过仍符合其OPEC产量目标。
OPEC使用两套数据监测产量情况，一套由各个成员国提供，一套由行业媒体等二手消息来源提供。
其他成员国向OPEC报告的2月产量水平也高于二手消息来源的估计，包括阿尔及利亚、伊拉克、阿联酋和委内瑞拉。
OPEC仍预计供应减少将推动库存下降，称今年下半年“市场料将开始恢复平衡、甚至库存开始下降。”
报告上修了对2017年全球石油需求的预估，并表示对OPEC原油的需求将为平均3,235万桶/日，高于当前产量水平。这意味着如果产量不上升的话，库存将会下降。(完)
(编译 李婷仪/杜明霞/王琛/徐文焰；审校 张荻/张若琪/张涛)
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