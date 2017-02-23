国际油价下跌1.5% 因担忧美国原油库存不断增加

路透纽约2月22日 - 油价周三下跌1.5%，从上日触及的数周高位回落，因市场预期，上周美国原油库存再次大幅增加。油价昨日上涨，受助于石油输出国组织(OPEC)对产油国减产执行率会进一步提升感到乐观。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布周度原油库存数据前，路透调查显示，分析师预料上周美国原油库存将增加350万桶。

API的数据将在周三2130 GMT公布，EIA的数据将在周四美东时间早上11时出炉，两份报告推迟一天发布，因周一是美国假期。

布兰特原油收低0.82美元，或1.5%，报每桶55.84美元，上日触及2月2日来最高57.31美元。

美国4月原油合约收跌0.74美元，或1.4%，报每桶53.59美元。

尽管原油库存不断上升，但分析师和交易商对油价过去四日的升势可能持续基本持乐观态度。

“我们看到年初以来库存显着增加，但油市仍能保持相对强劲的势头，”Commodity Research Group高管Andrew Lebow表示。

“我认为，潜在人气利多。对市场而言，关键是合约价差不断收窄，特别是近月合约。”

美国原油现货月合约较次月合约贴水周三一度收窄至0.26美元，为10月20日来最窄水准。

周二，布兰特原油只有几美分的正价差，因对OPEC减产协议的乐观情绪。

OPEC秘书长巴尔金都周二称，该组织成员国及俄罗斯等其他产油国将进一步提高减产协议执行率。

OPEC消息人士周三表示，参与全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今执行率至少达到60%，高于最初预估。

高盛重申，预期油价将在第二季反弹，料美国原油将升至57.50美元，布兰特原油升至59美元，在今年余下时间分别回落至55美元和57美元。(完)