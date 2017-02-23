分析：OPEC减产及运费低廉的良机助石油交易商远赴亚洲套利

路透新加坡2月22日 - 包括美国、英国和巴西在内全球各地的石油交易商销往亚洲的原油增加了两倍，利用石油输出国组织(OPEC)牵头减产引起的供应缺口。

汤森路透石油研究和预测(Thomson Reuters Oil Research and Forecasts)数据显示，本月约30艘超级油轮不远万里将石油从美洲、北海和地中海运送到亚洲的炼厂。亚洲地区是全球最大，也是增长最快的石油消费地区。

这种不同寻常的举动，是在去年底OPEC及其他产油国宣布减产协议之后出现。协议各国同意在今年上半年减产180万桶/日，以缓解全球供应过剩局面并推升油价。

进行最多长距离交易的公司包括BP (BP.L)、皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS、民间大宗商品交易商托克(Trafigura)、维多公司和摩科瑞。能源和矿业巨头嘉能可(GLEN.L)、阿塞拜疆国有石油公司Socar和巴西国家石油公司(Petrobras) (PETR4.SA)也有参与。

利用运费成本相对较低及地区原油价差的套利机会，交易商可利用某地区供应短缺而另一地区供应过剩的情形获利。

例如，西德克萨斯中质油(WTI)期货目前交投于每桶约54.50美元，国际指标布兰特原油则在56.90美元附近，布兰特原油较WTI每桶溢价2.40美元；而在OPEC宣布减产前不久的去年11月底，二者还接近平价。

“OPEC减产...带动长距离船货的套利活动，导致长距离原油进口增加(从而)弥补了OPEC(供应)下降的影响，”新加坡顾问公司Ivy Global Energy主管Tushar Bansal称。

减产表明OPEC政策发生逆转。此前OPEC试图将其他石油出口国挤出市场，两年来以庞大的产油量将油价压在低位。

“OPEC减产...让亚洲原油市场出现扭曲，改变了全球交易模式。”BMI Research在客户报告中称。

**OPEC市场份额流失**

数据显示，美国、英国、巴西、利比亚2月对亚洲原油出货量跳升至逾3,500万桶，或126万桶/日；高于10月的1,040万桶，或33.6万桶/日。这帮助填补OPEC供应缺口。

对OPEC来说，这意味着自10月以来在亚洲流失了5%的市场份额。一般而言，亚洲需求约有70%是由OPEC供应。

“在当前市况下，OPEC进一步减产会有流失市场份额之虞，”伦敦咨询公司Crystol Energy的主管Carole Nakhle表示。

尽管OPEC与亚洲客户的关系通常不错，但日本、中国和韩国等北亚石油消费中心的炼厂表示，为了满足需求，他们乐意转向其他供应商。

装运安排显示，本月美国出口到亚洲的原油从10月的不足100万桶增至逾350万桶，其中包括运送到印度的首艘美国原油船货。英国对亚洲供应量从160万桶升至逾1,050万桶。

巴西2月对亚洲出货量从10月的690万桶升至创纪录的1,670万桶。利比亚上个月对亚洲出货量翻番至200万桶。利比亚是OPEC成员国，但获得了减产豁免权。

船期显示这股趋势将持续至3月。

BMI表示，OPEC减产，特别是中质或含硫原油，“为(相似的)地中海原油流入亚洲市场提供了大好机会”，包括利比亚石油。

**套利交易能否持续？**

这一轮套利交易中，第一批运往亚洲的主要长途船货出自BP，该公司去年底用超过六艘油轮，运送近300万桶美国原油至澳洲、泰国与日本，行程最远长达3万公里。

联合石化与托克也在类似交易中，从墨西哥湾运送美国原油至中国。

把北海原油运往亚洲的货主则包括维多公司、摩科瑞、托克、嘉能可、壳牌、联合石化与Socar。

货运数据显示，巴西最大的石油出口商为巴西石油 (PETR4.SA)。贸易商称，该公司的原油已经取代了OPEC成员国安哥拉的石油。

原油贸易商Strong Petroleum的董事总经理Oystein Berentsen称，由于OPEC减产，将石油从北海和美国运到亚洲可能存在套利空间，这些货运线路的存在或继续取决于运费和价差。

按照Worldscale基于100点的费率，从中东到日本的超大型油轮指标费率为71点，低于过去10年约76点的长期平均水平。

“套利机会存在的总体原因在于运费偏低，”Freight Investor Services的燃料油经纪Matt Stanley称。

套利空间会保持多久还不得而知。

Strong Petroleum的Berentsen称，尽管OPEC减产，但供应依然过剩，不过市场可能会在第三季实现平衡，届时套利空间是否依然存在会水落石出。(完)