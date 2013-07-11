全球第二季PC出货量连续第五季下滑

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透旧金山7月10日 - 研究机构Gartner周三公布，第二季全球个人电脑(PC)出货量下降10.9%，为连续第五季下滑，PC市场因平板电脑的流行而深受打击。
在这PC业史上最长的衰落期内，第二季惠普(HPQ.N)的市占率输给联想集团(0992.HK)。目前联想是全球领先的PC制造企业，市占率为16.7%。
Gartner分析师Mikako Kitagawa在新闻稿中称，“我们看到PC市场的衰落与PC用户数量萎缩直接相关，在成熟发达的市场，便宜的平板电脑取代了主要用于消费的低端PC。"
同样是在周三，研究机构国际数据公司(IDC)公布，第二季PC出货量下降11.4%，略优于预期。
“由于第二季表现接近预期，我们仍预计今年下半年将有一些改善，”分析师Jay Chou在IDC的报告中称。
Gartner表示，第二季PC制造商出货量为7,600万台，上年同期为8,530万台。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
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