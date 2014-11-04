葛罗斯：我们身处在一个充斥不确定性的阶段

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透纽约11月3日 - 知名债券投资人葛罗斯周一警告称，尽管全球主要央行纷纷出台了刺激货币政策，但通缩风险仍在加大。
在加盟骏利资产管理集团(Janus Capital Group)(JNS.N)后发布的第二封投资展望信中，葛罗斯表示，历史显示经济体会经历通胀与通缩阶段，而这两个阶段“是稳定与成长的大敌。”
“物价总在变化，”葛罗斯在11月投资展望中称：“尽管这些日子物价上涨，但有些时候并非如此。我们身处于充斥着不确定性的时代。”
葛罗斯说，阿里巴巴(BABA.N)股票在公开上市交易伊始，即从68美元大涨至92美元，但像薪资等其他价格成长要素“多年一直没见起色。”
“(金融市场中的)经济繁荣发展，但(实体经济)却步履蹒跚。”他表示。
葛罗斯认为，美国21世纪的经济主要受金融推动，而非投资和创新。
“实体经济需要印钞，但更需要支出，这必须来源于财政，赤字令人厌恶，而预算平衡越加受欢迎，”葛罗斯称。
“停止印钞似乎是解决购买力下降的重大方案，”他称，“但目前的印钞仅是全球经济不能丢弃的生存方式。”(完)
(编译 洪曦; 审校 于春红)
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