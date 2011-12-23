兖州煤业将以7亿澳元收购澳洲Gloucester Coal

* 兖州煤业称其澳洲子公司将与Gloucester Coal合并

* 交易价值7亿澳元现金,或每股3.20澳元--兖州煤业

* 此次反向收购将创建澳洲最大煤企之一

路透悉尼/香港12月22日电---中国兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)周四表示,计划将其澳洲子公司与Gloucester CoalGCL.AX合并,交易价值7亿澳元,这将组建澳洲最大上市煤业公司之一.

亚洲买家已经在澳洲煤炭行业发起一系列并购活动,迫切希望满足国内钢厂和发电厂快速增长的煤炭需求.

兖州煤业收购Gloucester还是中资公司大举买进澳洲自然资源资产的又一案例.

Gloucester将与兖煤澳大利亚公司合并.新公司成立後,兖州煤业将持有其77%的股份.兖煤在声明中表示,Gloucester股东将得到其余股份,并得到7亿澳元(7.0536亿美元)现金,相当於每股3.20澳元.每一位Gloucester Coal股东将获得新公司的一股股票.

Gloucester在12月19日悉尼市场收报7.03澳元,之後暂停交易.

反向收购将使得兖煤旗下澳洲公司不必在动荡市况下冒险进行首次公开发行(IPO)就获得上市公司地位. 由於担心全球经济下滑,煤炭股的下跌尤其惨重.

兖煤在2009年以33亿澳元收购另一家澳洲煤炭产商Felix Resources的时候,条件是要在2012年前将至少30%的澳洲业务在当地市场上市.

兖州煤业董事长李位民在声明中表示,此次合并计划将令其满足上述要求,同时"反映出公司要扩大澳洲业务,并成为煤炭开采业全球领先企业的战略."

Gloucester市值为14亿澳元,64%的股份由大宗商品贸易商来宝集团(NOBG.SI)持有.

新加坡上市的来宝集团周五表示,将从上述并购案中获得大约2亿美元的一次性收益.

兖煤表示,此项交易有待通过数项审批,并计划於2012年第二季完成交易.

兖煤和Gloucester均在新南威尔士州和昆士兰州有矿山和项目.Gloucester计划在2016年将年产量扩大至1,000万吨.兖煤希望到2015年每年生产2,000万吨煤.

两家公司合并後的年产量将高於Whitehaven Coal(WHC.AX),该公司上周宣布将斥资25亿美元收购Aston ResourcesAZT.AX,计划到2016年把年产量提高到2,500万吨.

继收购Felix Resources之後,兖煤以2.03亿澳元收购了Syntech Resources,同时以2.97亿澳元从Wesfarmers(WES.AX)手中收购Premier Coal的交易即将完成.

兖煤原本打算今年稍早收购Whitehaven Coal,但双方在价格上未能达成一致.(完)

--编译 王兴亚/王翔琼;审校 程琳/张涛

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