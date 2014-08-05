普洛斯与中储股份创建合资公司 进军中国仓储业

路透香港8月4日 - 普洛斯(GLP)(GLPL.SI)将斥资20亿元人民币(3.24亿美元)，购入中储发展股份有限公司(GLPL.SI)的15.3%股份，并成立合资公司，在网络购物繁荣发展之际打入中国仓储行业。中储股份是中国最大的国有储运公司。

普洛斯是中国、日本和巴西市场的物流设施提供商。公司在一份声明中称，预计与中储股份成立的合资公司将投资逾36亿元人民币(5.83亿美元)，在中国开发最多达130万平方米的可建面积。

中国电子商务产业发展迅速，但现代化的仓储设施短缺。普洛斯估计中国需要在未来15年投资2.5万亿美元，仓储空间才能达到美国目前的三分之一。

该合资公司将独家负责中储股份在中国的物流开发项目。中储股份共拥有逾900万平方米的土地资源。

普洛斯联合创始人和执行长Ming Z. Mei称，通过这次交易，普洛斯将可以利用中储股份丰富的土地资源，而中储股份也可引进普洛斯开发和管理现代化物流设施的专业能力。

普洛斯此次投资的资金，来自2月份获得的中银集团投资有限公司、私募股权企业厚朴基金(Hopu Funds)和中国人寿(601628.SS)的投资。

普洛斯将通过私募配售按每股11.82元人民币买下上述15.3%股权，较7月25日中储股份最后报价折扣10%。

普洛斯等仓储建造商称，中国的现代化仓库不到20%。

技术落后会拖累电商企业的获利。普洛斯称，尽管中国薪资成本远低于美国，但运输成本可能比美国高一倍多。普洛斯是中国最大的外资物流设施建造商。

荷兰退休基金APG Asset Management在5月表示，将斥资6.5亿美元，收购中国仓储企业易商20%的股份，并成立合资企业。美国华平投资集团WP.UL提供资金支持。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 张涛)

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