独家：通用汽车品管主管在2002年已警告董事会产品有严重安全问题

路透华盛顿/底特律6月20日 - 美国通用汽车(GM.N)前企业品管主管在2002年的一封信件中警告公司董事会称，通用必须将“不安全车辆停止继续出货”，并“召回已经在客户手上的问题车辆。”

这封来自William McAleer的信件内容显示，早在11年以前通用董事和管理高层已被告知公司生产线所生产的车辆有严重的安全缺陷。通用今年因点火开关瑕疪而召回数百万辆汽车，点火开关问题已经导致至少13人死亡。

通用发言人Jim Cain表示，他无法对12年前的事件细节多说，但公司今天会认真看待此事。

“我们正在进行我们认为是公司史上最彻底全面的安全检视，其中包括检视1990年代末所制造的车辆。如果我们找到任何安全上的问题，我们将会采取行动，”他表示。

McAleer之前是负责北美出货车辆品质查核小组的主管。他表示，其部门不断发现新车有严重的问题，当他提出安全疑虑时，他被告知他的团队不应插手安全问题。

他告诉董事会，公司应该停止交运不安全的汽车，进行召回，并修改品管，好让公司不受企业权谋和削减成本的顾忌所牵绊。

McAleer表示，他在1998年底被调离品管岗位。法院的记录显示，他至少有四次控诉通用未果，主要是寻求告发人保护令。

当时该封信的影本送交给12位董事，包括时任执行长Rick Wagoner，以及时任董事长John Smith。

八天前，McAleer将2002年文件影本送交给众议院和参议院委员会负责调查通用和处理点火开关问题的委员。McAleer也向路透提供了相关文件以及邮递回单影本。他表示，回单可以显示给每位董事的信件影本的确投递到通用总部。(完)

(编译 戴素萍 审校 白云)

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