通用汽车预计2015年欧洲业务恢复损益两平

路透底特律10月31日电---通用汽车(GM.N)周三公布获利意外强劲,主要因其在美国汽车销量及价格上升,并表示计划到2015年令目前亏损的欧洲业务重返盈亏平衡点.

通用汽车股价周三收高9.54%,该公司在北美、南美和包括中国在内的国际部门业绩强於预期,以及勾勒出结束欧洲亏损状况的更详细路线图,均令投资者感到欣喜.通用汽车股票2010年秋季重新上市时的股价为33美元.

汽车销量和价格上升为第三季贡献了9亿美元.

"好消息得到了确认,"花旗分析师Itay Michaeli称,"北美业务表现强劲得到了更多确认,欧洲业务方面我们至少看到一些光明,而且亚洲-中国业务也表现不俗."

第三季通用汽车归属於普通股股东的净利降至14.8亿美元,合每股盈余(EPS)0.89美元,上年同期分别为17.4亿美元和1.03美元.

扣除一次性项目,通用汽车EPS为0.93美元,远高於汤森路透I/B/E/S调查的分析师所给出的平均预估0.60美元.

第三季营收较上年同期上升2.4%至376亿美元,高於分析师平均预估的357亿美元.

通用汽车表示,全年欧洲业务部门的亏损料将介於15-18亿美元之间,取决於第四季的重组情况.去年该部门亏损7.47亿美元.

该公司表示,目标是令欧洲部门2013年全年的表现稍好於2012年,并在2015年时达到盈亏平衡点.(完)

--编译 于春红;审校 程琳

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