通用汽车看好2017年获利前景 股价大涨

2015年10月，通用汽车在密歇根州的工厂的企业标识。 REUTERS/Rebecca Cook

路透底特律1月10日 - 美国汽车制造业龙头通用汽车(General Motors)(GM.N)周二对2017年获利前景做出乐观预测，远高于华尔街预估，且与分析师的担心相反，推动公司股价涨近4%。分析师担心美国汽车工业经过几年来创纪录或接近纪录的销售后在2016年见顶。

通用汽车称预计2016年获利处于之前预测区间的高端，2017年获利将增长。

“我们认为从(美国)宏观经济角度来看，有强劲基础再迎来一年良好表现，只要没有遭遇外部冲击，”通用汽车总裁Dan Ammann在记者会上称。

支撑通用汽车业绩表现的是，强劲的美国经济基本面和以及盈利的卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)热络销售。

通用汽车称预计2017年每股盈余(EPS)在6-6.5美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计为5.76美元。

该公司预计2016年全年EPS在之前公布的预测区间5.5-6美元的上端。据汤森路透I/B/E/S，分析师目前预计2016年EPS为6.01美元。

9月时，竞争对手福特汽车(F.N)下调了2016年税前获利预测，将此归咎于汽车召回产生的费用。福特股价的市盈率为6.29倍，高于通用汽车的4.12倍。

通用汽车股价在午后交易中上涨3.8%至37.38美元，一度触及将近两年最高水平。福特股价也在通用汽车财测公布后上涨2%。

通用汽车表示，2017-2020年的三年中，获利较为丰厚的跨界休旅车、卡车和SUV销量将“大幅提高”，在公司总销量中占到52%，之前六年为38%。由于汽油价格较低，这三类车几年来一直占据公司销售的主导地位。

该公司还宣布将股票回购规模提高50亿美元，额外计划缩减10亿美元成本。通用汽车2017年每股盈余的增长，将部分反映股票回购规模增大的影响。

通用汽车高层称，公司预计到2019年将有20亿美元税前获利来自于金融部门、零部件业务及安吉星(OnStar)和Maven等新的移动业务公司。

通用表示，2017年自由现金流应能有60亿美元左右。

在美国总统当选人特朗普对汽车业在墨西哥设厂发出严厉抨击后，业界一直在强调在美国的投资。

当被问到通用汽车投资于墨西哥的计划时，首席执行官博拉(Mary Barra)表示不予置评，但她强调愿与特朗普政府配合。

“我们认为，有很多事是我们能做的...与政府合作，让美国再度变得伟大，那将巩固企业、促进增长、并增加就业。”博拉说。(完)