通用汽车看好2017年获利前景 股价大涨

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透底特律1月10日 - 美国汽车制造业龙头通用汽车(General Motors)(GM.N)周二对2017年获利前景做出乐观预测，远高于华尔街预估，且与分析师的担心相反，推动公司股价涨近4%。分析师担心美国汽车工业经过几年来创纪录或接近纪录的销售后在2016年见顶。
通用汽车称预计2016年获利处于之前预测区间的高端，2017年获利将增长。
“我们认为从(美国)宏观经济角度来看，有强劲基础再迎来一年良好表现，只要没有遭遇外部冲击，”通用汽车总裁Dan Ammann在记者会上称。
支撑通用汽车业绩表现的是，强劲的美国经济基本面和以及盈利的卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)热络销售。
通用汽车称预计2017年每股盈余(EPS)在6-6.5美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计为5.76美元。
该公司预计2016年全年EPS在之前公布的预测区间5.5-6美元的上端。据汤森路透I/B/E/S，分析师目前预计2016年EPS为6.01美元。
9月时，竞争对手福特汽车(F.N)下调了2016年税前获利预测，将此归咎于汽车召回产生的费用。福特股价的市盈率为6.29倍，高于通用汽车的4.12倍。
通用汽车股价在午后交易中上涨3.8%至37.38美元，一度触及将近两年最高水平。福特股价也在通用汽车财测公布后上涨2%。
通用汽车表示，2017-2020年的三年中，获利较为丰厚的跨界休旅车、卡车和SUV销量将“大幅提高”，在公司总销量中占到52%，之前六年为38%。由于汽油价格较低，这三类车几年来一直占据公司销售的主导地位。
该公司还宣布将股票回购规模提高50亿美元，额外计划缩减10亿美元成本。通用汽车2017年每股盈余的增长，将部分反映股票回购规模增大的影响。
通用汽车高层称，公司预计到2019年将有20亿美元税前获利来自于金融部门、零部件业务及安吉星(OnStar)和Maven等新的移动业务公司。
通用表示，2017年自由现金流应能有60亿美元左右。
在美国总统当选人特朗普对汽车业在墨西哥设厂发出严厉抨击后，业界一直在强调在美国的投资。
当被问到通用汽车投资于墨西哥的计划时，首席执行官博拉(Mary Barra)表示不予置评，但她强调愿与特朗普政府配合。
“我们认为，有很多事是我们能做的...与政府合作，让美国再度变得伟大，那将巩固企业、促进增长、并增加就业。”博拉说。(完)
(编译 王丽鑫/王琛/张若琪 审校 杜明霞/郑茵/徐文焰)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”