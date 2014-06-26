通用汽车通知北美经销商停售部分科鲁兹汽车

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透底特律6月25日 - 通用汽车(GM.N)周三表示，已告知北美经销商停止销售2013和2014款雪佛兰科鲁兹(Cruze)新车和二手车，因为这些车使用的高田(7312.T)产气囊可能存在缺陷。
通用汽车表示，经销商手中大约有33,000辆科鲁兹汽车，其中大部分在美国和加拿大销售。该公司目前还未召回已售出的2013-2014款科鲁兹汽车，称尚不清楚是否出现过与此问题相关的碰撞或伤亡事故。
通用汽车周三称，“某些汽车驾驶员一侧的气囊充气发生器可能装配着故障零件。”
通用一名发言人表示，位于俄亥俄州Lordstown的工厂将继续生产科鲁兹汽车。(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透4月28日 - 周五公布的一项路透调查预测，如果石油输出国组织(OPEC)及其伙伴国延续减产协议，那么全球油市可能会在年底时达到供需均衡。
路透伦敦4月28日 - 周五公布的一项路透调查显示，钯金价格明年均价料录得逾30年最高，因汽车需求上升推动对该金属的消费增长。