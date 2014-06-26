通用汽车通知北美经销商停售部分科鲁兹汽车

路透底特律6月25日 - 通用汽车(GM.N)周三表示，已告知北美经销商停止销售2013和2014款雪佛兰科鲁兹(Cruze)新车和二手车，因为这些车使用的高田(7312.T)产气囊可能存在缺陷。

通用汽车表示，经销商手中大约有33,000辆科鲁兹汽车，其中大部分在美国和加拿大销售。该公司目前还未召回已售出的2013-2014款科鲁兹汽车，称尚不清楚是否出现过与此问题相关的碰撞或伤亡事故。