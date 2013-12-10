通用汽车称尚未决定是否撤出澳洲

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透墨尔本12月10日 -美国通用汽车(GM.N)周二表示，尚未决定是否在2016年之后停止在澳洲的汽车生产业务。澳洲政府对这一表态作出愤怒回应，要求通用汽车澄清其计划。
澳洲汽车产业多年来由于受到成本飙升、澳元走强、进口价格低廉和出口乏力的冲击，对于政府扶持的依赖有增无减。
日本三菱汽车(7211.T)于2008年撤出澳洲市场，福特汽车(F.N)也在5月宣布，将于2016年10月关闭澳洲的两家汽车厂。
外界普遍担心，如果通用汽车旗下的GMHolden撤出澳洲，那么丰田汽车(7203.T)也会紧随其后，从而导致国内整个汽车行业的崩溃。目前该行业员工超过40,000人，并有150家供应商。
“澳洲政府认为，GMHolden必须立即解释清楚其未来的发展意向，并解释该公司对旗下澳洲制造业务有何打算。”澳洲代理总理特拉斯表示。
Holden在澳洲市场占据10%的份额，2012年亏损1.53亿澳元，雇员数量接近4,000人。(完)
(编译 徐文焰；审校 田建华)
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