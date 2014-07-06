通用汽车预计旗下凯迪拉克今年在华销量至少增长40%--高管

路透上海7月4日 - 美国通用汽车(GM.N)的一名高管表示，随着公司增加在中国的产量，预计旗下凯迪拉克今年在中国的销量至少增长40%。中国对于凯迪拉克成为国际高端品牌将起到关键作用。

通用汽车周五表示，今年上半年凯迪拉克在中国的销量激增了71.7%，远超过中国高端汽车约32%的整体增幅。

通用汽车中国副总裁John Stadwick预测，全年销量为7万辆。

“要成为一个全球性的品牌，就必须占领最大的(汽车)市场，因此我们的领导层很重视，要保证我们不仅(在中国)要做，而且做得正确，”Stadwick在上海接受采访时表示。他负责汽车销售、服务和市场推广。

咨询公司麦肯锡预测，中国可能超过美国成为全球最大的高端汽车市场。

Stadwick表示，为加速在中国市场的增长，下个月通用汽车将宣布第二款本地化生产的凯迪拉克汽车，并在明年初推出第三款。不过他拒绝提供细节。

通过本地化策略，可以避免高额的进口税，这使凯迪拉克在高端车市场的定价更具竞争力。当前主导高档车市场的宝马(BMWG.DE)、奥迪(NSUG.DE)和奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)等德国品牌，都在中国进行大量本地化生产。

“我们深信在销售市场进行生产的策略...因此，未来进口的凯迪拉克会越来越少，中国本土生产的会越来越多，”Stadwick说。他还表示这个策略使凯迪拉克较雷克萨斯(Lexus)等对手更具优势，后者没有在中国进行本地化生产。

咨询公司LMC Automotive的数据显示，丰田汽车(7203.T)旗下的高端品牌--雷克萨斯去年在中国售出70,400辆。雷克萨斯主管Tokuo Fukuichi在4月时表示，出于对品质的重视，雷克萨斯不打算在中国进行本地化生产。

另一个后来的高端品牌--福特汽车(F.N)旗下的林肯今年稍晚将在中国的销售展厅露面， 但福特未透露任何本地化生产的方案。

通用汽车希望借助凯迪拉克品牌，将其在中国的高档车市场份额提高两倍至10%。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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