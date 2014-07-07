通用汽车称6月在华汽车销量同比增长9.1%

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月7日 - 通用汽车(GM.N)周一表示，该公司及其中国合资公司6月在华销量为257,798辆，较上年同期增加9.1%。
5月和4月同比增幅分别为9.2%和6.3%。
今年1-6月通用汽车在中国销量为173万辆，比上年同期提高10.5%。
通用汽车中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)在4月北京车展上表示，公司计划2014年至2017年在中国投资120亿美元，再建五个工厂，以提高产能。
通用汽车与中国一汽和上汽集团(600104.SS)在中国合作生产汽车。(完)
(编译 张若琪 审校 白云)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。