通用汽车称6月在华汽车销量同比增长9.1%

路透上海7月7日 - 通用汽车(GM.N)周一表示，该公司及其中国合资公司6月在华销量为257,798辆，较上年同期增加9.1%。

5月和4月同比增幅分别为9.2%和6.3%。

今年1-6月通用汽车在中国销量为173万辆，比上年同期提高10.5%。

通用汽车中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)在4月北京车展上表示，公司计划2014年至2017年在中国投资120亿美元，再建五个工厂，以提高产能。

通用汽车与中国一汽和上汽集团(600104.SS)在中国合作生产汽车。(完)

(编译 张若琪 审校 白云)

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