独家：通用汽车将大力抢占印度市场 减轻韩国厂成本攀升的压力

图为印度艾哈迈达巴德，通用汽车的一名销售人员经过展厅内的雪佛兰轿车。 REUTERS/Amit Dave

路透北京/新德里5月4日 - 通用汽车(General Motors) (GM.N)计划未来10年内在印度夺取至少5%的市场份额。该公司认为到2025年时，印度可望取代日本成为全球第三大市场，预计年销售量为800万辆。

通用汽车已在印度市场经营18年，目前还处于亏损状态，但公司将对市场发动一场产品闪电战，旨在刺激低迷的销量；同时，公司还将把印度作为一个新的全球制造及出口枢纽，以减轻韩国的生产压力。最近几年来韩国的劳动力成本已经大幅上升。

在今年稍晚将公布的战略计划中，通用汽车将在印度推出新款微型小客车。当地市场购车人的购买倾向正在从基本配置的经济型轿车向空间更大、功能更多的车型转变。

“印度市场可说是汽车业最后一张白纸，”通用汽车国际业务主管Stefan Jacoby最近在一次路透专访时说。

印度汽车市场过去几年销售持平，年销量仅略高于300万辆，但Jacoby认为，印度总理莫迪去年上任后誓言重振经济，情况将出现转机。

“印度赢回了信心，”尤其是莫迪当选之后，Stefan Jacoby称。“我们相当乐观。我们认为印度有增长潜力，相信雪佛兰有机会在这个市场占有一席之地。这里比较繁荣，购买力也较强。”

福特汽车(F.N)和日产(Nissan)汽车(7201.T)也调整战略，提高从印度出口的能力。

**调整韩国业务？**

在Jacoby的领导下，通用汽车一直在重新调整全球制造业务，以获取更高的利润。该公司关闭澳洲和印尼工厂，并缩减在泰国的业务。

“印度将成为通用汽车重要的全球生产和出口中心，”行业咨询公司IHS Automotive驻上海的亚太常务董事James Chao称；其并指印度将部分取代韩国作为通用汽车重要亚洲出口基地的地位。

多年来，韩国一直是通用汽车的一个低成本出口中心，占其全球生产近五分之一。但韩国劳工成本在五年内提高近50%，令韩国与日本一道跻身高成本中心之列。

“我们没有具体计划关闭(韩国)工厂，”Jacoby说，但为了保持竞争力，韩国通用汽车必须找出提升效率的方法。

通用汽车韩国工厂去年生产约63万辆车，但产能利用率仅有约75%，分析师认为这已经低到无法盈利的程度。

Jacoby说，韩国工会的力量对通用汽车而言是一大挑战，甚至是韩国竞争力的一个问题。

IHS预估，到2025年时，通用汽车韩国工厂的产量将减少超过三分之一，降至年产量36.5万辆。

**目标远大**

通用汽车希望到2025年时能在印度达到40万辆的年销量--这比起去年57,600辆销量、市场份额仅1.8%是个大跃进。不过，IHS预估，到2025年时，通用汽车在印度的年销量不会超过30万辆。

Jacoby说，通用汽车希望印度出口占比能达到该公司产量的30%左右，抓住较低劳动成本的良机。

这意味着通用汽车的目标将是在2025年之前，每年向东南亚、拉美以及其他地方出口约17万辆汽车。通用自去年9月开始从印度出口，至3月底为止，出口量仅为2,154辆。(完)

(编译 李婷仪/王丽鑫 审校 郑茵/龚芳/李爽)

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