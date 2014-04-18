通用汽车第一季全球销售增长2% 中国增长逾12%

路透底特律4月17日 -通用汽车(GM.N)周四称，公司第一季全球汽车销售增加2%，因中国需求快速增长抵消了美洲销售下降的影响。

通用汽车表示，第一季其全球销售2,416,028辆汽车。同期通用每交付10辆车，就有四辆在中国市场出售。通用在其最大的市场--中国的销售增长了12.6%，在该地区创下新的季度销售纪录。

通用汽车称，其在欧洲的季度销售也温和上升。

该公司称，这抵消了美洲销售疲弱状况。其中南美外汇压力推动其销售锐减10.1%，北美销售下降2.1%。

通用汽车未就北美市场表现置评。但其第一季在该地区所遭遇的营收挑战包括数十年来最寒冷的冬季，以及一连串的安全性危机。安全问题已经促使通用召回260万辆紧凑型汽车。

通用称，其第一季全球市场份额下降至11.1%，上年同期为11.3%。(完)

(编译 李爽; 审校 龚芳)

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