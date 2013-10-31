通用汽车第三季业绩优于预期 北美市场表现突出

* 北美市场利润率触及两年高位

* 欧洲地区亏损幅度缩小，营收两年内首见成长

* 第三季不计特别项目的EPS为每股盈余0.96美元，分析师预估为0.94美元

* 股价收涨3.24%

路透10月31日 -美国通用汽车(GM.N)周三公布第三季获利好于预期，因新款皮卡货车和其他新一代车型提振了通用在北美市场的表现。

通用汽车在中国业务稳定，但在核心的北美市场利润率更是创下两年高位，因皮卡ChevroletSilverado以及轿车Impala等车型强劲销售。

和福特汽车(F.N)一样，通用汽车也对欧洲市场前景更加乐观，其在欧洲市场营收两年来首度出现成长。

通用汽车股价一度上涨4.1%，是将近两个月来最大单日百分比涨幅。周三在纽约市场收涨3.24%，报37.23美元。

自通用汽车破产重组并于2010年11月重新上市以来，欧洲成为投资者的关注焦点。

通用汽车财务长Dan Ammann表示，欧洲部门仍有望在明年前后实现盈亏平衡的目标。该部门已经连续亏损13年。

“欧洲的业务整体上与我们制定的计划相符，”他对记者表示，“我们的总体目标是在2015年之前实现盈亏平衡，显然这一点很有希望做到。”

通用汽车业绩相关图表请点选： link.reuters.com/muq34v

扣除一次性项目的通用汽车每股盈余(EPS)为0.96美元，较汤森路透I/B/E/S访问分析师的预估高出0.02美元。公司在该季度提列了回购优先股的费用并计入韩国业务商誉减值的影响。

**北美利润率上升**

通用汽车的目标是2015年在北美地区的利润率提高至10%，第三季该公司北美地区利润率增至9.3%，花旗分析师ItayMichaeli称，这为通用的利润率目标“增加了可信度”。

通用汽车北美地区财务长Chuck Stephens称，第四季利润率将低于第三季，但仍将高于上年同期。

福特汽车北美地区第三季利润率为10.6%。

同样是在周三，日本本田汽车(7267.T)和克莱斯勒集团均公布第三季在美销售强劲。

通用汽车第三季可分配给普通股东的净利降至7.57亿美元，合每股0.45美元，上年同期分别为14.8亿美元和0.89美元。但营业利润上升近15%，至26.4亿美元。

该公司第三季营收较上年同期增长3.7%，至389.8亿美元，但低于分析师此前预计的394.9亿美元。

“先前令市场感到担心的获利预警基本上出尽了，”摩根士丹利分析师AdamJonas在研究报告中称，该业绩可能令华尔街分析师略微上调2014年获利预估。

通用汽车在北美地区营业利润上升27%，优于预期，至21.9亿美元，分析师此前预估为21.3亿美元。

**比计划更快**

通用汽车在欧洲地区的亏损减少逾一半，从上年同期的4.87亿美元下降至2.14亿美元，因该公司缩减4亿美元成本，并自2011年第三季以来首次出现营收同比增长。分析师此前预计亏损为2.677亿美元。

Buckingham Research分析师JosephAmaturo在研究报告中谈到通用汽车时称，“我们相信管理层在达成欧洲市场实现损益两平的目标方面，走在了计划的前头。”

该公司中国地区的获利略微改善，其在中国的合作伙伴上汽集团(600104.SS)周三亦公布了优于预期的获利。但通用汽车财务长Ammann称，在包括印度和东南亚在内的中国以外市场，因对手的定价更有竞争力而阻力重重。

分析师称，日本汽车制造商因日圆走软而占据优势。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。