通用汽车因点火开关宣布三项召回行动

路透纽约1月1日 - 新年伊始，通用汽车(GM.N)便发布三项新的汽车召回，在2014年召回数以百万辆计的汽车后，该公司持续受到点火开关问题的打击。

最新的召回涉及83,572辆的运动休旅车(SUV)及皮卡(pickup)，这些问题上未造成车祸或人员伤亡。通用汽车预期受到这些产品瑕疵影响的数量少于500件，问题是出在点火开关启动器外围尺寸超过表订规格。

不过这个问题仍可能让消费者及投资人感到不安。通用汽车2014年因点火系统问题召回的数量创记录新高，而该公司在2009年宣告破产后一直苦于重建声誉。

这些召回事件打击通用汽车股价，该公司2014年股价大跌14.6%，竞争对手福特汽车(F.N)则是上涨约0.5%。

在发生多起事故造成超过40人死亡之后，通用汽车2014年召回超过250万辆车。此问题的补偿计划已经收到超过2,200件的受伤及死亡的索赔申请，最后收件日期为1月31日。

在周四宣布的主要召回中，超出尺寸的点火开关启动器可能致使点火钥匙卡在“打开”位置。如果汽车在这种状况下行驶，并遇到重大紧急状况，点火开关气缸可能移动至“供电”档，会影响到发动机功率、动力转向和动力制动。

“此外，相对于碰撞感应，点火钥匙移动到‘供电’档的时间可能致使发生碰撞时气囊没有打开，”公司发言人Alan Alder在声明中称。

通用汽车称，这个最新问题是在保修的部件回厂后，进行内部评估时发现的，涉及到部分雪佛兰(Chevrolet)Silverado轻型和载重皮卡，以及雪崩(Avalanche)、Tahoe和Suburban；GMC Sierra轻型和载重皮卡，Yukon和Yukon XL；凯迪拉克Escalade、Escalade ESV 和Escalade EXT。涉及从2011-2012年的车型，以及2007-2014间被换上有瑕疵部件的汽车。

另外一起召回涉及软管夹瑕疵，影响到56辆2015年款的雪佛兰(Chevrolet)Silverado载重和GMC Sierra载重皮卡。

第三起召回涉及到152辆2015年款的雪佛兰Silverado和GMC 1500皮卡，因为汽车在行驶过程中，后车轴可能断裂。(完)

(编译 张明钧/李春喜; 审校 张荻)

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